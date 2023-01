The Last of Us épisode 3 : ces différences avec le jeu vidéo

"The Last of Us" continue avec un épisode 3 très émouvant qui nous fait vivre le passé de deux personnages secondaires, Bill et Frank. Un élément très différent dans le jeu vidéo et une variation importante de la part de la série HBO.

The Last of Us : le passé de Bill et Frank

La série The Last of Us, adaptée du jeu vidéo éponyme, est un vrai succès pour HBO. Les deux premiers épisodes ont amplement convaincu les spectateurs, et la chaîne américaine n'a pas tardé avant de confirmer une saison 2. Il faut dire que les créateurs Craig Mazin et Neil Druckmann (ce dernier à l'origine du jeu) ont trouvé la bonne recette pour ravir les fans du jeu et attirer un nouveau public. Le show est une adaptation extrêmement fidèle, proposant parfois des plans identiques, mais également capable de variations notables.

Pedro Pascal et Bella Ramsey - The Last of Us ©HBO

On a pu le remarquer avec la première partie de l'épisode 1, qui permet de voir davantage Joel et sa fille aux prémices de l'épidémie. Ou encore à la fin de l'épisode 2 marqué par un surprenant "baiser". Mais c'est d'autant plus visible avec l'épisode 3 disponible depuis le 30 janvier sur Prime Video. Un épisode qui se concentre sur un personnage secondaire du jeu, Bill, et sur son compagnon Frank. Si l'épisode débute en suivant des éléments du jeu (avec Joel et Ellie qui recherchent du matériel, voir ci-dessous), il prend rapidement une direction différente en nous faisant vivre le passé de ces deux protagonistes.

Attention SPOILERS épisode 3

Ce troisième chapitre de The Last of Us nous ramène donc des années en arrière. Le virus a déjà fait de nombreuses victimes et Bill (Nick Offerman), un "survivaliste", réside seul dans son petit quartier d'une banlieue à quelques kilomètres de Boston. L'homme est bien préparé, avec un bunker rempli d'armes et des pièges posés aux environs pour se défendre contre des infectés. Mais sa routine est bouleversée lorsque Frank (Myrray Bartlett) est pris dans un de ses pièges.

Frank (Murray Bartlett) et Bill (Nick Offerman) - The Last of Us ©HBO

Bien que d'abord méfiant à son égard, Bill accepte finalement de l'accueillir et rapidement les deux hommes vont se rapprocher. Leur relation va alors s'étaler sur vingt ans. Ensemble, ils feront la connaissance de Joel et Tess, avec qui ils feront du troc. Et ils survivront également face à des pilleurs, mais pas au temps. Dans un moment très romantique, Frank meurt, après un dernier repas avec son compagnon. Puis, ce sera au tour de Frank qui ne laissera qu'une lettre à l'attention de Joel. Ainsi, Ellie ne rencontre jamais ce personnage, ce qui diffère grandement avec le jeu vidéo.

Une grande différence avec le jeu

En effet, à l'origine, Joel emmène Ellie chez Frank pour obtenir de l'aide. Si Bill est d'abord agressif à l'égard d'Ellie, après discussion avec Joel, il finit par les aider. Son caractère dans le jeu est donc assez similaire dans la série, mais le récit diffère totalement. D'abord car, dans le jeu, nous restons dans le présent. Ensuite, même si Bill évoque un allié, Frank, on ne verra jamais ce dernier en vie. On le découvre dans son ancienne maison, mort pendu - car probablement mordu par un infecté.

On comprend devant la tristesse de Bill qu'elle était leur relation. De plus, Joel trouve une lettre (ci-dessous via The Last of Us Fandom) laissée par Frank qui témoigne de leur séparation suite à un conflit :

Alors, Bill, je doute que tu trouves un jour cette note car tu as toujours eu peur de venir dans ce coin de la ville. Mais si jamais c'était le cas, sache que je te déteste. J'en ai plein le cul de cette ville de merde et de ta petite vie bien rangée. Pour moi, la vie ce n'est pas ça. Mais ça te dépasse. Et cette saleté de batterie dont tu te plains sans cesse... J'en ai marre. Tu as sans doute raison. Tenter de quitter cette ville me tuera. Mais ce sera toujours mieux que de passer un jour de plus avec toi. Bonne chance. Frank.

Après cela, le trio repart dans un véhicule et affronte une horde d'infectés avant que Bill ne laisse Joel et Ellie poursuivre leur route. Bill ne meurt donc pas dans le jeu. Néanmoins, sa relation avec Frank demeure bien moins joyeuse que dans la série. Tout l'épisode de The Last of Us met en avant l'amour entre ces deux hommes. Leur vie est en cela bien plus heureuse. Et même si la fin est triste, comme le dit Frank dans l'épisode, "c’est horrible, mais romantique".