The Last of Us : on sait qui diffusera la série en France !

"The Last of Us" a finalement trouvé un diffuseur en France. On pourra découvrir la série légalement dès le 16 janvier grâce à la plateforme de streaming Prime Video, qui récupère également les programmes HBO.

The Last of Us arrive en France avec tout HBO

Alors que la diffusion de The Last of Us est annoncée depuis un moment aux Etats-Unis (le 15 janvier), le doute planait pour une arrivée du show en France. Le deal entre OCS et HBO ayant pris fin, on commençait sérieusement à s'inquiéter. Et ce, même si Warner avait confirmé une diffusion prochaine chez nous, mais sans préciser vers quelle chaîne ou service de streaming il faudrait se tourner.

Pedro Pascal - The Last of Us ©HBO

Heureusement, une bonne nouvelle vient de tomber ! Dans un communiqué de presse, Prime Video (service d'Amazon) a annoncé l'acquisition de la série. Mieux encore, il n'y aura pas à attendre des mois pour la découvrir légalement, mais dès le 16 janvier. Le communiqué précise que la diffusion sera une exclusivité, en VF et en VOST, sans coût supplémentaire pour les abonnés de Prime Video.

La plateforme n'a pas uniquement passé un contrat avec HBO pour The Last of Us. À partir de mars 2023, une nouvelle offre "Pass Warner" sera disponible avec l'ensemble des séries HBO et les 12 chaînes du groupe - dont Warner TV, Eurosport, Discovery Channel, Cartoon Network et CNN, et leurs services à la demande associés.

Un très gros coup de la part de Prime Video. Grâce à cela, le public français n'aura pas été orphelin des séries HBO bien longtemps. Si vous ne les aviez pas déjà en support physique, vous aurez donc à nouveau accès à Game of Thrones ou Les Soprano. Sans oublier les nouvelles saisons à venir de Succession ou encore True Detective.

Une série très attendue

Pour rappel, la série The Last of Us est une grosse attente de ce début d'année 2023. Adapté du jeu vidéo éponyme, le show nous plongera dans un monde post-apocalyptique après qu'une pandémie a ravagé l'humanité. Un virus s'est échappé et a transformé les humains en créatures violentes. Des années après la catastrophe, Joel, un des survivants, est chargé de faire traverser l'Amérique à une adolescente du nom d'Ellie. Cette dernière serait immunisée contre le virus et pourrait de trouver un vaccin. Pour interpréter les deux personnages principaux on retrouve Pedro Pascal et Bella Ramsey.

Le jeu The Last of Us a été un immense succès. Sa grande qualité venant de son scénario et de l'écriture des personnages, permettant une profonde empathie et des émotions fortes. La série est donc attendue au tournant. Et ça tombe bien, les retours de la presse américaine ont été très positifs.

Rendez-vous le 16 janvier sur Prime Video pour découvrir ça.