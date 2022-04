The Last of Us : Pedro Pascal évoque son expérience du jeu et ce que réserve la série

Pedro Pascal sera prochainement à la tête de l'adaptation du jeu vidéo "The Last of Us". L'acteur a eu l'occasion d'y jouer et parle de son expérience personnelle.

The Last of Us, une œuvre sublime

Il y a beaucoup d'attente autour de la série The Last of Us. D'une part parce que lorsque la chaîne HBO est impliquée, on est en droit d'espérer une proposition de qualité. D'autre part, parce que le matériau d'origine est proche de la perfection. La majorité des joueurs de The Last of Us a été convaincue, tout comme la presse spécialisée. A tel point qu'on peut considérer ce jeu vidéo comme l'une des plus grandes réussites de ces dernières années.

Pour rappel, le jeu (et donc la série) se déroule dans un monde post-apocalyptique où la majorité de la population a été décimée par un virus transformant les victimes en espèces de zombies. Rien de bien nouveau dans cette histoire de base. Sauf que The Last of Us privilégie l'émotion et l'empathie pour les personnages principaux que sont Joel, un homme marqué par la mort de sa fille, et Ellie, une adolescente immunisée contre le virus. C'est ainsi l'évolution de leur relation, mais également leur histoire passée qui en vient à nous toucher.

The Last of Us ©Naughty Dog

Pedro Pascal parle du jeu et de la série

Pour porter l'œuvre à l'écran, Craig Mazin (Chernobyl) a été engagé avec Neil Druckmann, le créateur du jeu. Du côté du casting, Pedro Pascal et Bella Ramsey seront Joel et Ellie. Alors qu'on attend toujours une première bande-annonce, l'acteur de The Mandalorian s'est entretenu avec GQ et a évoqué la série. Il a commencé par parler du jeu vidéo et de son expérience personnelle :

C'est vraiment dommage mais je n'ai aucune compétence. J'ai essayé. Mais après quelques minutes j'ai dû laisser faire mon neveu. Il faut vraiment un type de compétence spécifique que je n'ai pas.

Bien qu'il ne soit visiblement pas particulièrement doué avec les jeux vidéo, ou du moins à The Last of Us, Pedro Pascal s'est montré tout de même admiratif de l'œuvre.

J'ai trouvé Joel si impressionnant . Et puis j'ai eu peur de trop l'imiter, ce qui, je pense, pourrait être une bonne chose dans certaines circonstances, et une erreur dans d'autres. Mais je voulais tout de même créer une distance, et que soit davantage entre les mains de Craig Mazin et Neil Druckmann.

Enfin, concernant la série, le comédien s'est montré très rassurant. Sans pouvoir trop en dire, il promet que le traitement sera intelligent, avec des éléments du jeu vidéo et des choses nouvelles. Mais l'ensemble étant dirigé par des personnes qui aiment avant tout le jeu vidéo (Mazin et Druckmann), il n'y aurait, pour lui, pas de raison de s'inquiéter.

La série sortira prochainement sur HBO. On l'espère en fin d'année, voire pour début 2023.