Un premier teaser intense pour The Last of Us saison 2

Max a dévoilé une bande-annonce de ses programmes à venir, dont un premier teaser de la saison 2 de "The Last of Us". La suite du show qui avait cartonné en 2023 est attendue pour 2025.

Un bel aperçu de The Last of Us saison 2

La première saison de The Last of Us a été diffusée il y a plus d'un an. Mais les fans doivent encore patienter pour voir la suite de la série tirée du jeu vidéo éponyme. Un second chapitre très attendu par les connaisseurs du jeu vidéo (The Last of Us II), qui peuvent s'attendre à une saison 2 bouleversante. Il pourrait néanmoins y avoir des surprises par rapport à l'œuvre originale, même si la première saison s'est montrée très fidèle au premier jeu. On sait en tout cas qu'il faudra plusieurs saisons pour adapter le récit de The Last of Us II, preuve d'une volonté des créateurs Craig Mazin et Neil Druckmann de prendre leur temps pour raconter au mieux cette histoire.

On attend donc impatiemment de pouvoir retrouver Joel et Ellie, toujours interprétés par Pedro Pascal et Bella Ramsey. Tous les deux s'étaient dévoilés sur les premières images de la saison 2. Désormais, c'est un premier teaser qui a été mis en ligne par Max. Des images présentes dans une vidéo promotionnelle des prochains programmes de la plateforme. Certes, il ne s'agit que d'un montage d'une vingtaine de secondes, mais cela donne déjà le ton de The Last of Us saison 2.

Rendez-vous en 2025 sur Max

On y voit Joel discuter avec un nouveau personnage interprété par Catherine O'Hara. Cette dernière lui demande s'il a blessé Ellie. Très ému, Joel répond à la fin de la vidéo qu'il l'a sauvée, nous renvoyant à son choix à la fin de la saison 1 d'éliminer le groupe des Lucioles qui voulait utiliser la jeune fille pour créer un remède au virus. Entre la question et la réponse, la vidéo montre des moments d'action et des passages avec des infectés qui promettent d'être effrayants. On peut enfin apercevoir Isabela Merced (Alien: Romulus) qui incarnera Dina dans cette saison 2, attendue pour 2025.