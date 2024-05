The Last of Us : voici les premières images de la saison 2 !

HBO et la plateforme Max ont dévoilé deux photos de la saison 2 de "The Last of Us", prévue pour 2025. On y retrouve évidemment les deux protagonistes de la série, Joel et Ellie.

The Last of Us : un carton pour l'adaptation du jeu vidéo

HBO a fait très fort avec The Last of Us. En adaptant un des meilleurs jeux vidéo de ces dernières années, porté par un récit éprouvant, la chaîne américaine a pris le risque de se mettre à dos de nombreux fans. Mais les créateurs Craig Mazin et Neil Druckmann (créateur du jeu) sont restés fidèles à l'œuvre d'origine et ont ainsi convaincu un large public (joueurs et autres). Ainsi, la série est devenue un énorme succès, dès la diffusion du premier épisode. Avec 4,7 millions de spectateurs aux États-Unis, The Last of Us a enregistré le second meilleur démarrage d'une série depuis 2010 pour HBO. Et tout au long de la saison les chiffres ont été impressionnants (8,1 millions de spectateurs pour l'épisode 8).

Mais s'il y a une critique qu'on peut faire aux producteurs de The Last of Us, c'est le temps qui va séparer la diffusion des deux premières saisons. Le final a été diffusé il y a plus d'un an, le 12 mars 2023. Mais les prochains épisodes n'arriveront pas tout de suite. Le tournage a pris du retard, notamment à cause de la grève des acteurs et des actrices à Hollywood (fin 2023). Résultat, la saison 2 de The Last of Us ne devrait pas arriver avant 2025.

La saison 2 se dévoile

Pour nous faire patienter, HBO et Max (la plateforme de Warner qui arrivera en France en juin) ont tout de même dévoilé de premières images. Pas au travers d'un teaser, mais avec deux photos. On y retrouve d'abord Pedro Pascal, qui incarne toujours Joel, puis Bella Ramsey qui reprend son rôle d'Ellie. Bien sûr, pour le public qui ne connaît que la série, ces images peuvent paraître assez classiques. Mais les joueurs de The Last of Us II devraient, eux, penser à des passages du jeu vidéo.

The Last of Us saison 2 ©Max

The Last of Us saison 2 ©Max

L'image de Joel pourrait venir d'une confrontation entre le héros et Ellie après une soirée à Jackson. Par contre, celle d'Ellie ne nous rappelle pas grand-chose. Mais on notera son équipement, un fusil, clairement mis en avant. N'hésitez pas à nous dire si cette photo vous inspire autre chose. Sinon, en attendant la mise en ligne d'une première bande-annonce, il est toujours possible de (re)voir la saison 1 de The Last of Us sur Prime Video. Retrouvez également ici notre avis sur la série.

