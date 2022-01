The Last of Us : une actrice d'Euphoria rejoint la série HBO

HBO s'attaque à "The Last of Us" avec une série chapeautée par le créateur de "Chernobyl". Autant dire que le projet donne sacrément envie ! Alors que les prises de vue ont commencé, on apprend qu'une actrice vue dans "Euphoria" vient de rejoindre le casting.

The Last of Us : HBO adapte le célèbre jeu vidéo

On connaît le refrain sur la déception engendrée par les différentes adaptations de jeux vidéo. Mais, on accorde volontiers notre confiance à HBO pour ne pas nous décevoir avec The Last of Us. Sur le papier, la chaîne se donne les moyens pour sortir un résultat à la hauteur des attentes. Craig Mazin, que l'on connaît pour Chernobyl, travaille sur le projet avec Neil Druckmann, le créateur du jeu. Devant la caméra, Pedro Pascal et Bella Ramsey ont décroché les rôles principaux. Et il se dit que le budget par épisode serait au moins de 10 millions de dollars. Ces indicateurs donnent envie d'y croire, d'autant plus qu'HBO n'a pas pour habitude de se louper en temps normal.

Si vous ne connaissez pas The Last of Us, les deux jeux prennent lieu et place dans un monde post-apocalyptique peuplé de zombies. Les survivants tentent de continuer à vivre comme ils le peuvent mais les dangers sont multiples car certains humains ont sombré du côté obscur. Le joueur accompagne Joel, un homme qui prend sous sa protection la jeune Ellie. Si l'univers ne révolutionne pas le genre du post-apo, la relation entre les personnages principaux et leurs caractérisations respectives y sont pour beaucoup dans la beauté des jeux. On espère que la série saura en faire quelque chose de bien. D'après Neil Druckmann, il faut s'attendre à un programme qui alliera fidélité et, parfois, originalité.

The Last of Us ©HBO

Une nouvelle recrue pour la série

Le tournage a lieu au moment où l'on écrit ces lignes, du côté du Canada. Cela n'empêche pas qu'une nouvelle recrue vient de rejoindre le casting. Deadline nous apprend que Storm Reid a été engagée pour incarner Riley Abel.

Gia (Storm Reid) - Euphoria ©HBO

Cette orpheline est évoquée dans The Last of Us et a eu ensuite une apparition dans le DLC Left Behind. Elle est une amie d'Ellie avant sa rencontre avec Joel. On suppose donc qu'elle sera probablement présente dans des scènes qui évoqueront le passé de la jeune héroïne. Storm Reid est déjà connue chez HBO puisqu'elle tient le rôle de Gia, la sœur de Rue, dans Euphoria. On a également pu la voir dans The Suicide Squad, Invisible Man ou encore dans 12 Years a Slave lorsqu'elle était plus jeune.

The Last of Us n'a pas encore de date de diffusion annoncée. Une arrivée à la fin de l'année en cours reste une éventualité mais elle pourrait autant intervenir en 2023.