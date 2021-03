The Last of Us : la série sera-t-elle totalement fidèle au jeu vidéo ?

Après un succès gigantesque sur les consoles, "The Last of Us" va connaître sa première adaptation sur écran. Cette série télévisée prévue sur HBO est probablement l'un des projets les plus attendus de ces prochaines années. Co-créateur de la franchise vidéoludique et co-showrunner de la série, Neil Druckmann donne un peu plus de détails sur ce que les fans devraient découvrir sur grand écran.

The Last of Us : une série de jeux historique

Depuis sa création en 1984, Naughty Dog est considéré comme l'un des meilleurs studios du secteur vidéoludiques. D'ailleurs, on ne peut que lui donner raison lorsqu'on liste leurs productions : Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Rachet & Clank, Uncharted et, à partir de 2013, The Last of Us. Ainsi, le premier opus créé par Neil Druckmann et Bruce Straley a remporté un succès critique et commercial sans précédent. Qualifié de chef-d'œuvre qui dépasse les frontières du jeu vidéo, cet épisode s'est accompagné d'une suite sortie sept ans plus tard, et couronnée du même succès. Il n'en fallait pas plus pour que le cinéma et la télévision ne s'intéressent au phénomène.

Il faut dire que son histoire mélangeant survival horror et univers post-apocalyptique colle très bien à l'air du temps. The Last of Us se déroule donc dans un monde frappé par une pandémie, et qui a été causé par un champignon mortel. Ce dernier a transformé les êtres humains en véritables zombies assoiffés de sang. Dans cet univers hostile, Joel et Ellie tentent de survivre tant bien que mal face aux infectés mais également aux survivants.

Ellie (Ashley Johnson) - The Last of Us, Part II ©Naughty Dog

Récemment, on a appris que Pedro Pascal et Bella Ramsey (deux anciens de Game of Thrones) joueraient les rôles respectifs de Joel et Ellie. En outre, la série sera développée avec Craig Mazin, qui avait été révélé grâce à l'excellente mini-série Chernobyl. Quand on sait que cette adaptation télévisée sera diffusée sur HBO, on se dit qu'il y a très peu de chances qu'elle soit ratée.

Une série qui adaptera le premier jeu vidéo avec quelques différences

Il y a quelques mois, Craig Mazin avait révélé que la série contiendrait quelques ajouts inédits, notamment une scène coupée du jeu qui pourrait choquer les fans. Au micro d'IGN, Neil Druckmann semble également aller dans ce sens. En effet, s'il assure que le show adaptera le premier jeu, il affirme également qu'il s'éloignera de son matériel source. Toutefois, ces écarts ne se produiront que lorsque cela s'avèrera nécessaire. Ce sera par exemple le cas de certains dialogues :

C'est amusant de voir mes dialogues des jeux dans les scripts de HBO. Parfois, ça reste assez proche, et à d'autres moments, il y a un écart important pour un bien meilleur résultat, car nous composons avec un support différent.

Il est vrai que les fans du jeu vont devoir se montrer indulgents, sachant qu'un objet télévisé et un objet vidéoludique ne sont pas produits et mis en scène de la même manière. Néanmoins, Druckmann assure, là encore, que cette prise de distance a été longuement débattue entre Mazin et lui :

Nous avons longuement parlé du fait que la saison 1 de la série serait le premier jeu et les fondements philosophiques de l'histoire. En ce qui concerne les choses superficielles, comme savoir si un personnage devrait porter la même chemise à carreaux ou la même chemise rouge, cela peut y figurer ou non. C'est bien moins important pour nous que de savoir qui sont ces personnes et quel est le cœur de leur voyage.

Cela est d'autant plus vrai que la vraie réussite de The Last of Us tient avant tout du duo Joel/Ellie qui reconstitue un schéma père/fille très émouvant.

Si les adaptations de jeux vidéo sont rarement bonnes, on garde dans tous les cas beaucoup d'espoir pour celle-ci.