The Last of Us saison 2 : le tournage va bientôt commencer !

De longs mois se sont écoulés et le tournage de"The Last of Us" saison 2 n'a toujours pas commencé. Cela devrait changer début 2024, mais laisse craindre une diffusion en 2025.

The Last of Us : la saison 2 se fait attendre

The Last of Us a été, avec House of the Dragon, un des gros succès de HBO. Tirée du jeu vidéo éponyme, la série a captivé les spectateurs, réalisant des audiences impressionnantes. C'est sans surprise que le show a été renouvelé pour une saison 2 car, si la première adapte tout le jeu The Last of Us, il reste de la matière avec le jeu vidéo The Last of Us Part II. Étant donné l'ampleur de ce dernier, on s'attend à ce que plusieurs saisons soient nécessaires pour raconter l'histoire de toute cette partie 2.

The Last of Us ©HBO

Mais avant cela, il faudrait déjà que le tournage de la saison 2 débute. Et quasiment un an après la diffusion du premier épisode, la production de la série n'a pas repris. La faute en partie à la grève des scénaristes. Celle-ci étant désormais terminée, le créateur Craig Mazin avait annoncé être de retour à l'écriture des prochains épisodes. Seulement, il y a encore la grève des acteurs et des actrices à Hollywood qui doit se résoudre avant de pouvoir espérer le moindre début de tournage.

Un tournage en 2024 pour une diffusion en 2025 ?

D'ailleurs, lors d'une conférence de presse organisée par HBO (via Variety), le patron Casey Bloys a admis que ces grèves avaient retardé la production de The Last of Us saison 2. Le média américain note par ailleurs que celle-ci ne figurait pas dans la présentation des contenus de la chaîne de 2024, ce qui fait craindre une diffusion en 2025.

Cependant, le tournage devrait bel et bien pouvoir débuter dès le début d'année 2024. De plus, à en croire le créateur Craig Mazin, l'intégralité de la saison 2 serait écrite.

Nous avons pu cartographier toute la saison 2. Et j'ai également écrit et soumis le scénario du premier épisode et je l'ai envoyé (à HBO) vers 22h30 ou 22h40, juste avant le début de la grève (de la WGA) à minuit.

Même si Craig Mazin a déploré de ne pas avoir pu commencer le tournage "au moment où ils l'espéraient", il s'est dit "impatient de commencer", tandis que Neil Druckmann (créateur du jeu vidéo et co-créateur de la série) s'est dit "prêt à débuter dès la fin de la grève".