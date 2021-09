The Last of Us : une première image pour la série HBO

Le jeu vidéo "The Last of Us" va être adapté en série live par HBO. Une première image de Pedro Pascal et Bella Ramsey en Joel et Ellie a été dévoilée, et approuvée par Neil Druckmann.

The Last of Us adapté en série

The Last of Us se déroule vingt ans après la destruction de la civilisation moderne, Joel, un survivant endurci, est engagé pour faire sortir Ellie, une adolescente, d'une zone de quarantaine oppressante. Ce qui n'est au départ qu'un petit travail se transforme rapidement en un voyage brutal et époustouflant, alors que ce duo improbable dépend de l'autre pour sa survie. Jeu vidéo acclamé par la critique et les joueurs, The Last of Us va être transposé en série grâce à HBO. La chaîne américaine a décidé d'offrir à ce chef-d'œuvre une version live avec Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les deux rôles principaux.

The Last of Us ©Naughty Dog

Une première image qui fait de l'effet

Le duo se dévoile justement avec une première image (ci-dessous). On ne les vois que de dos, mais ces silhouettes sont suffisantes pour les adeptes du jeu vidéo. Des tenues simples, veste en jean pour l'un et sweat à capuche pour l'autre, avec un sac à dos pour chacun. On remarque également la présence au loin des débris d'un avion. Une image qui, de mémoire, ne doit pas venir directement du jeu vidéo The Last of Us mais reste fidèle à l'esprit.

The Last of Us ©HBO

Devant cette photo, le créateur du jeu Neil Druckmann s'est montré très positif. Un rendu qui le convainc amplement puisqu'il écrit, dans son poste Twitter, qu'en voyant les deux interprètes sur le plateau de tournage il avait vraiment l'impression de retrouver les personnages du jeu.

Également associé à la série en tant que producteur, scénariste et réalisateur, Neil Druckmann termine en disant avoir hâte de montrer d'autres images, de The Last of Us et d'autres projets. On peut donc espérer en voir un peu plus de la série HBO dans les jours à venir. Pour une bande-annonce, par contre, il faudra attendre encore. Rappelons que la série n'a même pas encore de date de diffusion.