The Mandalorian : du lourd à la réalisation de la saison 2 ?

Sa première saison a permis de lancer en fanfare le service Disney+, tout en contentant les si difficiles fans de Star Wars. Pour les prochains épisodes de « The Mandalorian », il se murmure que deux réalisateurs renommés pourraient s’occuper de certaines parties.

Contrairement à L’Ascension de Skywalker qui a été une déception pour une large partie des spectateurs, la série The Mandalorian a davantage fait l’unanimité. Avec son ton old-school, son aventure dépaysante et ses personnages bien construits, on n’a pas pu manquer de prendre un vrai pied avec cette première saison. Son succès, elle le doit en partie aux talents qui ont travaillé dessus. Jon Favreau, en premier lieu, à la création et aussi à la mise en scène. Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard, et Taika Waititi se sont tour à tour succéder pour s’occuper des différents épisodes.

Cette inaugurale salve d’épisodes ayant marché comme attendue, une seconde a été mise en chantier pour prolonger l’expérience. Mando va continuer de parcourir la galaxie en compagnie de l’Enfant, et devra combattre Moff Gideon, le grand méchant qui s’est introduit dans les derniers épisodes. On arrive grossièrement à voir de quoi va parler cette suite mais les informations sont encore maigres. Le podcast Black Series Rebels rapporte des éléments qui, s’ils se confirment, sont excellents. James Mangold et Robert Rodriguez seraient possiblement à la réalisation sur cette saison 2 de The Mandalorian. Une rumeur à prendre, comme toujours, avec des pincettes, en attendant une source plus sûre ou concrète. Mais on croise les doigts pour que ce soit véridique !

Deux choix cohérents

Amoureux de ciné bis et pulp, Rodriguez serait carrément à sa place sur ce programme, bien que Disney veuille faire un programme orienté pour toute la famille. Le ton de The Mandalorian collerait avec son style. Quant à James Mangold, on sait tous ce dont il est capable et le retrouver ici serait presque évident car on se souvient qu’il était sur les rangs pour diriger le spin-off sur Boba Fett, abandonné depuis par Disney. Sa popularité croissante avec Logan, et Le Mans 66 pourrait aussi le conduire à prendre les commandes d’Indiana Jones 5, après le départ inattendu de Steven Spielberg .

Maintenant qu’on nous a mis l’eau à la bouche, on attend avec impatience de connaître la liste des réalisateurs engagés sur cette saison 2. The Mandalorian revient cette année sur Disney+, à l’automne prochain. La première saison arrivera en France, au rythme d’un épisode par semaine, au lancement du service le 24 mars.