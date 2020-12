The Mandalorian : Giancarlo Esposito veut un spin-off sur Moff Gideon

Grand méchant de "The Mandalorian", Moff Gideon prouve encore que Giancarlo Esposito est à l'aise quand il faut jouer des personnages antagonistes. L'acteur serait intéressé à l'idée d'obtenir sa propre série si l'opportunité se présentait.

Giancarlo Esposito est le terrible Moff Gideon

Apparu tardivement dans la première saison, Moff Gideon a pris de l'importance dans le scénario de la seconde saison de The Mandalorian. Nous avons enfin appris pourquoi il voulait capturer "Baby Yoda" et le rôle qu'il joue au sein de cette histoire se déroulant après la chute de l'Empire. Il n'a néanmoins pas eu beaucoup le temps de se montrer, si ce n'est dans le dernier épisode où il s'offre un combat avec Mando et se permet de dévoiler des éléments essentiels sur le Darksaber. À deux doigts de se suicider voyant que sa défaite était inévitable, il est cependant resté en vie à cause de Cara. On aura compris qu'il a eu le temps de faire les prélèvements sur Grogu pour continuer les expériences entreprises par le passé. Est-ce que cela veut dire que l'on va le revoir dans la prochaine saison ? La situation dans laquelle on l'a quitté amène à penser qu'il est hors d'état de nuire. Mais les récentes déclarations de Giancarlo Esposito nous orientent davantage vers un retour. Nous verrons ça en décembre prochain, période à laquelle sera lancée la prochaine saison, toujours sur Disney+.

Un autre spin-off à The Mandalorian ?

En interview chez Esquire, l'acteur Giancarlo Esposito a émis le souhait d'obtenir une série sur son personnage. Celui que l'on a découvert pour la plupart dans Breaking Bad (alors qu'il a une carrière avant cette série) semble prendre un malin plaisir à camper des antagonistes. Au courant que Lucasfilm et Disney sont en train de préparer des spin-offs à The Mandalorian (Le Livre de Boba Fett, Ahsoka et Rangers of the New Republic), il verrait d'un bon oeil l'arrivée d'un programme uniquement dédié à Moff Gideon. S'il a fait ses déclarations sur le ton de l'humour, l'initiative pourrait être intéressante, notamment pour mieux savoir comment il a obtenu le Darksaber et d'où il vient. Mais un tel projet implique que l'on se place dans le camp des méchants et Disney préfère évidemment quand on cause des gentils, des héros. Rien que pour ça, on estime que les chances sont très maigres qu'il obtienne sa série. Or, il se peut que Moff Gideon soit présent dans un des spin-offs, en fonction de leur positionnement temporel par rapport à The Mandalorian. Giancarlo Esposito s'est montré ouvert à un retour dans une autre série si on le sollicitait. Le message est passé.