The Mandalorian : mauvaise nouvelle pour la saison 4

Il y a quelques semaines, la saison 3 de "The Mandalorian" s’est conclue sur Disney+. À l’issue de cette troisième saison, LucasFilm et Disney ont annoncé un film "The Mandalorian" et une saison 4. Mais cette dernière prend déjà du retard.

The Mandalorian : l’après-saison 3 La saison 3 de The Mandalorian s’est conclue il y a quelques semaines sur Disney+. Le show de Jon Favreau a offert une troisième saison très appréciée par les fans, qui se concentre notamment sur le destin de Bo Katan. Une nouvelle saison qui a également offert un dénouement à l’arc de Moff Gideon. Mais rassurez-vous, l’univers The Mandalorian est loin d’être terminé. The Mandalorian ©Disney+ À l’issue de cette saison 3, Disney et LucasFilm ont annoncé qu’un film The Mandalorian est en préparation pour conclure les événements du Mando-Verse (qui réunit The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett et Ahsoka). Un film inédit, destiné aux salles de cinéma, qui sera réalisé par Dave Filoni. En plus de ce long-métrage, une saison 4 est également dans les cartons, toujours dirigée par Jon Favreau. Mais cette nouvelle saison prend du retard à cause de la grève des scénaristes. Hollywood face à la grève des scénaristes Le 2 mai dernier, le syndicat des scénaristes hollywoodiens a annoncé qu’il entrait en grève. Une action pour lutter notamment contre des salaires qui ne sont pas à la hauteur de leur travail. Selon eux, les scénaristes hollywoodiens sont de moins en moins bien payés. Le syndicat exige également que les scénaristes soient rémunérés lorsqu’une de leurs œuvres est diffusée ou rediffusée, que ce soit à la télévision ou sur les plateformes de SVOD. La majorité de leurs problèmes provient de l’explosion de Netflix, Prime Video, Disney+ ou Apple TV+, qui ont révolutionné le fonctionnement de la télévision. Enfin, les scénaristes dénoncent également le fonctionnement des mini room, une pratique de plus en plus présente à Hollywood, qui consiste à réunir plusieurs scénaristes pour écrire une série avant même que celle-ci ne soit officiellement commandée. Ils dénoncent également le manque de considération des studios qui n’impliquent pas les scénaristes sur les tournages. The Mandalorian ©Disney+ Cela faisait 16 ans que le syndicat des scénaristes n’avait pas fait grève. Une grève qui risque de durer encore un bon moment puisque l’industrie hollywoodienne ne prend pas en compte les revendications de ses scénaristes. Pire, les professionnels du milieu considèrent que les scénaristes ont choisi un mauvais timing pour exiger de nouveaux encadrements, alors que le milieu du septième art a subi de lourdes pertes financières pendant la crise de la Covid-19. Le mouvement de grève interdit aux scénaristes d’accepter tout travail d’écriture rémunéré. Ils n’ont pas le droit, non plus, de se rendre sur un tournage pour effectuer des modifications d’écriture sur les scripts achevés avant la grève. La saison 4 prend du retard D’après le site Production Weekly, le tournage de The Mandalorian est reporté. À cause de la grève des scénaristes qui secoue actuellement Hollywood, la production de la série Star Wars a été repoussée au mois de novembre prochain (alors qu’elle devait initialement commencer en septembre). Pourtant, Jon Favreau a confirmé que les scripts des huit prochains épisodes de la série sont déjà prêts. Jon Favreau explique que le tournage ne peut pas débuter en l’état, puisqu’il estime que des modifications sont nécessaires concernant les scripts de cette saison 4. La grève n’aura cependant aucune incidence sur la diffusion de Ahsoka, attendue an août prochain sur Disney+, ni sur celle de The Acolyte, dont le tournage est déjà achevé.