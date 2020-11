The Mandalorian : pourquoi le sabre laser de Moff Gideon est-il noir ?

C'était le grosse surprise de la fin de la première saison de "The Mandalorian". Moff Gideon, l'antagoniste incarné par Giancarlo Esposito, est en possession d'un sabre laser un peu particulier, d'une couleur noire. Pourquoi cette apparence singulière ?

The Mandalorian : une série déjà culte

Il y a tout juste un an, LucasFilm et Disney+ lançaient leur toute première série Star Wars en live action : The Mandalorian. Un show très bien accueilli par le public qui présentait les tribulations de Din Djarin, un Mandalorien incarné par Pedro Pascal. Après une première saison en huit épisodes, la saison 2 a débuté sa diffusion sur Disney + depuis le 30 octobre dernier à raison d'un épisode par semaine. La première saison se concluait sur un élément inédit dans l'univers Star Wars. Jon Favreau dévoilait le fameux sabre laser noir, objet très célèbre dans l'univers étendu Star Wars, mais tout nouveau dans la continuité classique des films. Cette arme, notamment célèbre pour son caractère unique, est passée entre de nombreuses mains. Et sa couleur noire est particulièrement saugrenue. Parce que chaque couleur signifie quelque chose. Chaque sabre laser a sa spécificité, et le sabre laser noir ne déroge pas à la règle.

D'où vient ce sabre laser noir ?

Moff Gideon est en possession d'un ancien sabre laser mandalorien. D'où le retour de cette arme mythique dans The Mandalorian. Ce qui rend cette lame visuellement étonnante, c'est sa couleur noire, qui contraste fortement avec les sabres lasers classiques. Alors que les sabres lasers sont restés identiques pendant presque 40 ans, la conception du sabre laser noir a apporté une certaine évolution à cet emblème. Cette relique mandalorienne diffère déjà par sa couleur mais également par sa forme. En effet, ce sabre unique ressemble davantage à la lame d'une épée que les traditionnels sabres ancestraux.

Moff Gideon interprété par Giancarlo Esposito

Ce sabre laser noir a une histoire riche. Il a été initialement créé par Tarre Vizsla, le premier mandalorien à rejoindre l'ordre des Jedi. À la base, il est un humain sensible à la force, et fait de ce sabre l'étendard de la maison Vizsla. Après sa mort, le sabre est conservé dans le Temple Jedi avant qu'un de ses héritiers, Pre Vizsla ne le revendique. Il attaque avec sa horde de mandaloriens rebelles, les Death Watch, le Temple Jedi et récupère la fameuse arme. Avec celle-ci, il va tuer de nombreux Jedi, avant de se la faire arracher de son cadavre par Dark Maul. Ce dernier se la fait subtiliser par Palpatine, avant que le sabre ne réapparaisse dans Star Wars Rebels. Pour finalement terminer sa course dans The Mandalorian.

Pourquoi cette apparence ?

Chaque couleur représente un état, un sentiment ou une sensation. Mais celle du sabre laser noir demeure encore mystérieuse, même si elle est parfois associée à l'égoïsme. Cette couleur s'explique également par le cristal Kyber utilisé lors de sa création. Ce dernier était en effet un cristal noir contrairement aux cristaux habituels, qui sont généralement de couleurs variées. Mais selon Dave Filoni, l'une des têtes pensantes de Clone Wars, les origines de cette épée de la planète Mandalore n'ont pas commencé de cette manière. Comme souvent, il s'agit d'une simple modification scénaristique.

Le sabre devait à l'origine être une vibroblade, une lame plus petite qui apparaît notamment dans Solo : A Star Wars Story. Mais George Lucas lui-même a modifié cette idée, décidant que l'arme aurait plus d'allure sous une forme plus imposante. Il estimait que ce format atrophié n'aurait pas pu rivaliser face à un véritable sabre Jedi. Il a donc été repensé pour émettre ce faisceau noir, plus grand et donc plus destructeur. En raison de ce scénario unique, LucasFilm n'a jamais fabriqué d'autre sabre laser noir. D'où cet aspect légendaire. On espère que l'arme finira entre les mains de Din Djarin.