The Mandalorian S2 : un nouveau spin-off annoncé dans la scène post-générique du final

Attention, il est totalement déconseillé de lire cet article avant d'avoir achevé la saison 2 de "The Mandalorian". Une énorme révélation sur les dernières minutes sera explicitée dedans. Pour les autres, on vous parle du nouveau spin-off annoncé.

The Mandalorian : la saison 2 s'achève avec des surprises

The Mandalorian est le contenu Star Wars en prises de vue réelles le plus satisfaisant depuis longtemps. Si la dernière trilogie a pu faire des déçus, la série réussit depuis la première saison à créer l'événement. Elle marque un tournant dans le développement de la marque Star Wars en arrivant à faire se fusionner la trame des séries animées avec celle des films. Ce qui commençait comme un programme d'action sympathique a vite pris de l'importance avec des épisodes marquants. L'histoire, s'il faut la rappeler, suit Din Djarin (Pedro Pascal), un Mandalorien qui erre dans la galaxie après l'apparition de la Nouvelle République. Lors d'une mission, il fait la rencontre de "Baby Yoda" et va désormais consacrer son temps à le protéger, puis à le faire accomplir sa destinée. La seconde saison vient de s'achever avec un épisode qui va en faire bondir plus d'un de joie. On ne s'attardera pas ici sur son contenu - même s'il y a des choses à en dire -, mais sur la scène post-générique.

Après un final qui provoquera de nombreuses réactions, le générique laisse place à un petit bonus qu'il ne faut pas manquer. Le premier plan donne directement le ton en montrant le palais de Jabba le Hutt sur Tatooine. La grosse créature n'est pas là et Bin Fortuna a pris sa place sur le trône, entouré d'une garde rapprochée. Fennec fait son apparition et dézingue tout le monde. Puis arrive Boba Fett, qui dégomme Bin, et se pose sur le trône dans un plan iconique. Le chasseur de primes n'est carrément plus là pour blaguer et a envie de prouver sa suprématie. Lorsque la scène s'achève, on peut lire à l'écran que sortira Le Livre de Boba Fett en décembre 2021. Oui, Disney vient a priori d'annoncer un nouveau spin-off de The Mandalorian pour l'année prochaine ! Hasard du calendrier, cette surprise intervient alors que l'on vient d'apprendre le décès de Jeremy Bulloch, l'acteur qui était dans le costume lors de la première trilogie.

The Mandalorian ©Disney+

Le Livre de Boba Fett : une nouvelle série ou autre chose ?

Suite au retour aux affaires de Boba Fett dans The Mandalorian, la presse américaine avait annoncé qu'une série sur lui était secrètement en préparation. Si cela se confirmait, la boucle aurait été bouclée pour le personnage, qui devait pendant un temps avoir son spin-off au cinéma. Un projet qui a été abandonné quand The Mandalorian a été lancée... Et qui va donc connaître une concrétisation. Comme Obi-Wan Kenobi avant lui, que l'on attendait pour un long-métrage avant qu'il n'obtienne sa série Disney+. Le studio a bien caché son jeu pendant l'Investor Day en annonçant les séries Ahsoka et Rangers of the New Republic, mais pas celle-ci. Surtout, le scoop de Deadline trouve enfin une confirmation. Cependant, si l'on a fait le choix de parler de série plus haut, rien n'indique encore que ça en sera une. Il peut aussi s'agir d'un film Disney+ ou d'un épisode spécial événement lors des fêtes de fin d'année.

Le Livre de Boba Fett ne devrait pas raconter le passé du personnage pendant qu'il cherchait son armure mais bien comment il revient dans le game après les événements que l'on vient de découvrir. Fennec sera à ses côtés en co-lead si on se base sur le dernier plan. Ce qui interpelle, c'est que la saison 3 de The Mandalorian est attendue justement pour la fin d'année 2021. Aurons-nous deux séries en même temps ? En y réfléchissant bien, on peut penser aussi que Le Livre de Boba Fett sera peut-être cette saison 3. Le final de la saison 2 a montré la séparation entre Din et "Baby Yoda", une scène qui sonne comme une conclusion. Mais on a des raisons de penser que Mando a encore des choses à vivre. La situation est encore floue à l'heure actuelle, Lucasfilm devrait prochainement nous donner des informations concrètes pour comprendre de quoi il en retourne. Dans tous les cas, le rendez-vous est déjà pris pour décembre prochain !