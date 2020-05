The Mandalorian S2 : une actrice de The Clone Wars dans la série Disney+

Quand la franchise Star Wars a vacillé avec "L'Ascension de la Force", la série "The Mandalorian" a fait le job sur petit écran, avec des moyens réduits mais une envie de bien faire. La saison 2 va accueillir des nouveaux et, après Ahsoka Tano, un autre personnage de "The Clone Wars" débarque.

The Mandalorian est, pour l'instant, le titre le plus fort de Disney+. Si les abonnés peuvent se replonger dans des films ou séries plus anciennes avec un élan nostalgique, au rayon des nouveautés, rien ne peut encore rivaliser avec ce programme Star Wars. Disney a vu l'engouement et compte s'appuyer dessus encore un petit moment. Outre la saison 2 qui arrivera à la fin de l'année, une troisième est déjà en préparation. Impossible encore de savoir où et quand s'arrêteront les aventures de Mando mais il y a matière à travailler sur le long terme.

The Mandalorian aura un goût de The Clone Wars

La prochaine salve d'épisodes mettra en opposition le héros principal et Moff Gideon, futur grand méchant d'une intrigue qui ne s'est pas encore révélée. Disney garde volontairement le suspense intact mais ne peut empêcher qu'on en apprenne un peu plus par l'intermédiaire du casting. Temuera Morrison devrait incarner Boba Fett, l'oublié Michael Biehn sera un chasseur de primes dont on ne connaît pas les intentions et Rosario Dawson se transformera en Ahsoka Tano, personnage bien connu des fans de Star Wars en version animée. Elle est apparue dans Rebels ainsi que The Clone Wars, où elle a notamment côtoyé Bo-Katan Kryze, qui sera elle aussi dans la saison 2 de The Mandalorian. Pour lui donner vie en version live, c'est Katee Sackhoff qui a été enrôlée - la même qui lui prêtait sa voix par le passé.

Bo-Katan Kryze appartient aussi au clan des Mandaloriens mais il est trop tôt pour savoir si elle aura un grand rôle à jouer dans l'intrigue ou si ses apparitions seront plus secondaires. La création de Jon Favreau sait piocher à bon escient dans la mythologie Star Wars et met en lumière des personnages/éléments que le public ne connaît pas s'il s'est contenté des trois trilogies.

Le tournage de la saison 2 de The Mandalorian ayant été bouclée avant que le monde ne tente drastiquement d'enrayer la pandémie du COVID-19, nous devrions avoir les épisodes en octobre prochain, comme c'était prévu depuis le départ.

Disney+ peut être testé gratuitement pendant 7 jours, pour en profiter cliquez ici.