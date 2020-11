The Mandalorian S2E05 : qui est l'Amiral [SPOILER] ?

Quel bel épisode que vient de nous proposer "The Mandalorian" cette semaine. Riche en éléments importants et en indices, il a introduit un personnage important de l'univers qui est à la recherche d'un Amiral connu des fans. Si vous ne le connaissez pas, on vous explique tout. Mais, bien sûr, ce qui suit contient des SPOILERS.

The Mandalorian a frappé fort cette semaine

Fantastique. Ça pourrait être cet adjectif qui conviendrait pour décrire l'épisode de The Mandalorian que l'on vient de découvrir. On n'en attendait pas moins de la part de Dave Filoni, qui se charge ici de la mise en scène. Les fans de Star Wars l'aiment depuis qu'ils ont vu son incroyable travail sur les séries animées. Il n'y avait pas mieux placé que lui pour s'occuper de cet épisode centré sur Ahsoka Tano (Rosario Dawson). L'ancienne jedi était attendue depuis un moment dans la série et elle n'a pas fait le voyage pour rien. Non contente de se présenter dans une introduction badass, elle s'est livrée à un magnifique combat qui respire le cinéma asiatique et a lâché d'importantes révélations sur Baby Yoda. On ne reviendra pas là-dessus, un article entier y est consacré.

Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle réclame à Morgan Elsbeth lors de leur affrontement. Ahsoka est à la recherche du Grand Amiral Thrawn. Pour ceux qui ne savent absolument pas qui il est et ce que son implication peut vouloir dire, on se charge de tout vous résumer afin de mieux vous préparer à la suite. L'univers Star Wars développé autour des trilogies est immense, avec des livres, des jeux vidéos, des comics et un tas de titres en animation. Si on ne s'est jamais intéressé à tout ça, on peut être perdu face à The Mandalorian.

Star Wars Rebels © DISNEY XD

Gros plan sur Thrawn

Le Grand Amiral Thrawn est reconnaissable immédiatement grâce à son physique. Membre de la race des Chiss, il a une peau bleue et des yeux rouges. Comme tous les aliens de son genre. Pendant la Guerre des clones, il fait la connaissance d'Anakin et se range dans son camp. Mais ne se retrouvant pas dans les convictions de la République Galactique, il dérive du côté de l'Empire. Palpatine voit en lui un atout à avoir dans ses rangs et le fait entrer dans son armée. À force de faire ses preuves, il monte en grade jusqu'à obtenir le rang de Grand Amiral. La série Rebels l'a installé comme un des principaux adversaires du jedi Ezra. Leur destin a été lié jusqu'au bout car le héros emporte avec lui Thrawn dans l'Hyperespace pour sauver la planète Lothal. Personne ne sait où ils sont passés quand Rebels se termine. À la fin de la série Ahsoka et Sabine partent ensemble pour savoir ce qu'il est advenu d'Ezra.

The Mandalorian se place donc après ces événements. Si Ahsoka cherche Thrawn, c'est peut-être pour essayer de découvrir où est passé Ezra. À moins qu'elle ne le sache déjà et qu'elle cherche à se venger d'une possible mort de son ami ? Difficile à dire, l'épisode ne s'attarde pas sur cet arc narratif. La dernière scène laisse penser à des adieux mais un retour d'Ahsoka n'est pas à exclure. On ne voit pas pourquoi la série se serait amusée à balancer le nom de Thrawn pour ne rien en faire. L'ancienne jedi voudra le retrouver et elle a des chances de retrouver Mando sur sa route. Le plus évident pour deviner le place de Thrawn dans tout ça est d'imaginer une alliance avec Moff Gideon, afin de faire ce que l'Empire n'a pas réussi. On se dit que nous ne sommes pas au bout de nos surprises, et qu'Ezra a ainsi des chances d'apparaître dans la série.