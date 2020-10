The Mandalorian saison 2 : découvrez la nouvelle bande-annonce

Meilleur programme original à trouver sur Disney+, "The Mandalorian" revient cette année pour une seconde saison qui sera encore plus attendue que la première. La série Star Wars se montre dans une nouvelle bande-annonce avec son lot d'images inédites.

The Mandalorian : la première série live Star Wars revient

Juste avant que la dernière trilogie Star Wars ne trouve sa conclusion avec L'Ascension de Skywalker, Lucasfilm et Disney ont sorti la toute première série live de l'histoire de la franchise. The Mandalorian a servi de titre phare pour le lancement de la plateforme Disney+. Une saison qui a fait son effet par sa générosité, son côté pulp et son apport à l'univers. L'intrigue suit Mando (Pedro Pascal), un chasseur de primes qui ne trouve plus sa place dans la galaxie après l'arrivée de la Nouvelle République. Son métier est en voie de disparition mais un nouveau contrat peut lui permettre d'empocher une belle récompense. Il accepte et part à la recherche de sa cible, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'elle est un enfant semblable à Yoda. Ne pouvant le laisser entre les mains de gens malintentionnés, Mando va le sauver et s'enfuir. Son choix va l'exposer à de nombreux dangers et plusieurs autres chasseurs vont vouloir lui faire la peau.

La première saison de The Mandalorian s'est achevée avec l'apparition du méchant Moff Gideon (Giancarlo Esposito), qui devrait être l'une des principales menaces des prochains épisodes. Compte tenu de la qualité de la précédente fournée, on ne peut qu'avoir envie de connaître la suite. Surtout avec les ajouts que l'on connaît déjà. Les fans sont notamment très excités à l'idée de voir Ahsoka Tano (Rosario Dawson) en action, ou encore Boba Fett (Temuera Morrison). La première bande-annonce a aussi fait grimper l'attente avec un plan très énigmatique sur ce qui pourrait être une Jedi. Avec un Baby Yoda qui maîtrise la Force, il est évident que ces personnages vont arriver à un moment donné.

Une nouvelle bande-annonce

À moins de deux semaines du lancement de la nouvelle saison, Disney vient de dévoiler une autre bande-annonce lors d'un gros match de NFL suivi par des millions de téléspectateurs. L'aperçu d'à peine une petite minute apporte quelques plans jamais vus mais il déçoit dans l'ensemble parce qu'on ne voit rien de très excitant dedans. Les scènes d'action sont connues et tous les personnages le sont aussi. Ça reste toujours sympathique de voir Mando, Cara, Baby Yoda et Greef Karga, mais nous aurions aimé que la promotion joue un peu plus avec les attentes des fans et donnent une ou deux images qui allaient un peu exciter les réseaux sociaux. Il y a de la matière en stock, entre Moff Gideon et tous les nouveaux personnages qui vont faire leur apparition.

Disney fait le strict minimum, on peut se dire que tout cela est calculé afin de garder des surprises pendant la diffusion. On se rappelle que Baby Yoda n'avait jamais été montré lors de la promo et c'est ce qui a rendu son apparition si exceptionnelle. Le studio sait que l'on sait qui sont les nouvelles figures et il doit y avoir d'autres trouvailles que l'on ne soupçonne pas. Le teasing sur les Jedi était déjà fort dans la précédente bande-annonce, dommage au moins de ne pas insister avec eux.

De toutes les façons, cet aperçu sert uniquement d'apéritif. Nous sommes à 10 jours du lancement du premier épisode d'une saison qui sera encore à suivre au rythme d'un morceau par semaine. Rendez-vous le 30 octobre, donc, pour le début de cette nouvelle aventure. En cette période où les cinémas n'ont pas des blockbusters à proposer, le petit écran assure sa part.