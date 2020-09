The Mandalorian saison 2 : Mando pourrait ne pas être au centre de tous les épisodes

"The Mandalorian" revient sur Disney+ en octobre pour une saison saison. La série s'inspirera de la formule du phénomène "Game of Thrones" pour essayer de gagner en épaisseur. Le personnage principal pourrait ne pas être entièrement au centre de l'attention.

La première série live Star Wars

Inaugurée au lancement de la plateforme Disney+, la série The Mandalorian s'est insérée dans l'univers Star Wars en se situant entre Le Retour du Jedi et Le Réveil de la Force, suite à la chute de l'Empire. C'est à cette période que la Nouvelle République règne sur la galaxie. À la différence des films, la série décide de ne pas se rattacher aux jedi et de nous faire pénétrer dans le monde des chasseurs de primes. Le héros, Mando (Pedro Pascal), en est un. Issu du peuple mandalorian, il est reconnu dans son domaine. Un nouveau contrat va chambouler sa destinée. Son objectif est de ramener un colis secret, qui s'avère être un enfant de la même race que Yoda. Refusant de le donner à son employeur, il l'embarque avec lui. Ce qui va lui causer des gros ennuis.

La première saison de The Mandalorian abordait l'univers Star Wars avec une sorte de modestie. La série était composée d'épisodes assez courts, avec quelques péripéties différentes au programme et un rythme dynamique. Nous n'étions pas sur le même degré de grandeur que les films de la saga Skywalker. C'est aussi ce qui fait le charme de cette création pour Disney+. Mais on attend de la seconde saison qu'elle fasse preuve de plus d'ambition. Elle démarrera juste après le dernier épisode en date, quand Mando pense avoir vaincu Moff Gideon (Giancarlo Esposito) en faisant cracher son vaisseau. On a cependant vu que le méchant n'était pas mort et s'extirpait de la carcasse de son véhicule en s'aidant du Darksaber.

The Mandalorian s'inspirera de Game of Thrones

Des premières images viennent d'être dévoilées dans le magazine américain Entertainment Weekly. La promotion s'accompagne de nouvelles informations sur le scénario. Jon Favreau, le créateur, explique que le héros campé par Pedro Pascal ne sera pas forcément au centre de tous les épisodes. Plusieurs histoires seront racontées et tout deviendra plus grand. Entre les personnages déjà connus et les nouveaux, certains vont prendre plus de place et s'accaparer la lumière. Ce traitement plus ample a été inspiré par le phénomène Game of Thrones. The Mandalorian veut se rapprocher du show d'HBO avec plus d'intrigues, des nouveaux recoins et une complexité d'un autre niveau que la saison 1. Nous verrons si The Mandalorian va pousser la ressemblance avec Game of Thrones en durant aussi longtemps. Ce qui est sûr, c'est qu'une troisième saison est déjà en préparation. La prochaine débutera sa diffusion le 30 octobre.

À en croire les propos de Jon Favreau, les épisodes à venir vont transformer la série en quelque chose de plus riche. Nous l'avions déjà un peu compris avec les informations sur le casting. Si l'on excepte Moff Gideon (que l'on peut considérer comme un nouveau tant il a eu un faible temps à l'écran), on attend les apparitions de Rosario Dawson en Ahsoka Tano et de Katee Sackhoff en Bo-Katan Kryze. Deux femmes que vous connaissez déjà si vous suivez les séries d'animation Star Wars. Temuera Morrison, vu dans L'Attaque des clones, revient pour incarner Boba Fett ! Toujours chez les recrues, Michael Biehn et Timothy Olyphant ont accepté de rejoindre la série. On n'oublie pas également que Gina Carano et Carl Weathers reviennent, toujours en Cara Dune et Greef Karga.