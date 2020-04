The Mandalorian saison 2 : une grande actrice au casting ?

Il se murmure que Disney+ pourrait se targuer de l'arrivée d'une actrice de renom dans son show ancré dans l'univers Star Wars, "The Mandalorian".

The Mandalorian est le programme phare de Disney+ et ses équipes sont de véritables tombes. En saison 1, la présence de Baby Yoda n'a pas fuité jusqu'à la diffusion des épisodes... De vrais petits cachottiers, donc. Mais on apprend quand même qu'une actrice à la carrière impressionnante pourrait bien être de la partie pour la saison 2.

Succession de beaux noms

Parmi les nouveaux visages annoncés, l'attention s'est beaucoup centrée sur Rosario Dawson. La comédienne devrait interpréter Ahsoka Tano en prise de vues réelles - faisant de sa présence l'une des plus intrigantes. Michael Biehn rejoint lui aussi le programme en tant que chasseur de primes et vieille connaissance de Din Djarin.

Alors, qui est le fameux beau nom qui pourrait apparaître en saison 2 ? Selon Making Star Wars, on aura le plaisir de retrouver Jamie Lee Curtis dans The Mandalorian. Cette hypothèse, loin d'être confirmée, s'appuie tout de même sur un argument tangible : l'actrice se trouvait sur le lieu du tournage. Mais il se pourrait aussi que la comédienne participe à Avatar 2 (James Cameron), dont les décors sont situés non loin de la série Disney+. Précision à la faveur d'Avatar, Jamie Lee Curtis a déjà tourné avec Cameron pour True Lies.

L'actrice a été révélée dès ses 17 ans et détient une filmographie impressionnante. Si on l'a vue dans le récent Knives Out, elle a tenu le rôle éponyme du film Un poisson nommé Wanda. Curtis s'est aussi illustrée dans la saga Halloween, Fog, Un fauteuil pour deux ou encore la série satyrique Scream Queens !

Si le coronavirus ne retarde pas le calendrier, les fans obtiendront des réponses au Comic-Con de San Diego en juillet ou lors de la Star Wars Celebration en août. Aimeriez-vous retrouver Jamie Lee Curtis aux côtés de Baby Yoda ?