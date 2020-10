The Mandalorian : Snoke a-t-il été créé grâce à Baby Yoda ?

Une nouvelle théorie « Star Wars » vient de naître sur la toile. Celle-ci concerne Baby Yoda et Snoke. En effet, certains pensent que Snoke aurait pu être créé à partir de l'ADN de Baby Yoda. Une hypothèse assez intéressante.

Snoke : une création artificielle

Snoke est le grand méchant de Star Wars : Les Derniers Jedi. Interprété par Andy Serkis, il est introduit par J.J. Abrams dans Le Réveil de la Force. Considéré comme le grand méchant de la nouvelle trilogie, Rian Johnson décide pourtant de s'en débarrasser de manière prématurée dans Les Derniers Jedi. Le réalisateur provoque son prédécesseur en décidant d'évincer cette nouvelle figure du côté obscur de la Force.

Il y a peu de temps, The Star Wars Book révélait l'origine de Snoke. Le livre venait démystifier ce nouveau personnage en dévoilant qu'il n'était en réalité qu'une simple création de Palpatine. Un être génétiquement modifié à travers lequel l'Empereur pouvait continuer d'agir à travers la galaxie, et ce, sans bouger de sa planète Exegol. Le Suprême Leader n'est donc que le simple conduit de l'esprit de Dark Sidious. Même si le personnage a son propre libre arbitre, il semblerait que ses souvenirs soient implantés par Palpatine, et qu'il n'est en réalité que le pitoyable pantin de l'Empereur.

Baby Yoda : la nouvelle attraction Star Wars

Baby Yoda est la nouvelle coqueluche des fans de Star Wars. Le petit Jedi, introduit dans la saison 1 de The Mandalorian est devenu la mascotte de cette série. Un personnage attachant, qui renoue avec les animatronics et permet la vente de produits dérivés par légions. La série de Jon Favreau a déjà révélé quelques éléments sur ce petit bonhomme vert. Baby Yoda est sensible à la Force, ce qui reste de l'Empire le recherchent, et il est âgé de plus de 50 ans. Pour rappel The Mandalorian se déroule entre Le Retour du Jedi et Le Réveil de la Force.

Baby Yoda aurait été utilisé pour créer Snoke ?

Il est en tout cas très probable que Disney et Lucas Film aient des grand projets pour le futur de Baby Yoda. On voit mal la firme se débarrasser de cette mine d'or en ramenant simplement cet enfant sur sa planète natale. Étant donné leur amour pour la synergie, le petit héros pourrait avoir un lien direct avec Palpatine et Snoke. Maintenant qu'on sait que Snoke est une création de Palpatine, il faut encore découvrir comment l'Empereur a créé le Suprême Leader.

Et une des théories dominantes serait l'utilisation de Baby Yoda. Dans la première saison, le Mandalorian récupère l'enfant des griffes de l'Empire. L'un des scientifiques qui le surveille, le Dr Pershing, révèle au héros que ses supérieurs ont pour but de faire des expériences génétiques sur l'enfant. De plus, ce fameux docteur porte un patch Kaminoan sur son uniforme. La planète Kamino est le berceau du clonage dans Star Wars. Ce sont les Kaminoans qui ont créé les clones. De plus, le Client et maintenant Moff Gideon recherchent activement le petit Jedi dans la série. Mais ils agissent très certainement pour une puissance plus élevée : Palpatine.

En réunissant ces différents indices, il est donc plausible que Palpatine veuille utiliser Baby Yoda pour créer Snoke. En tout cas, l'Empereur a forcément un intérêt pour cloner l'ADN de l'enfant, membre d'une espèce très rare, dont Yoda était le plus emblématique représentant. Pour le moment, on ne sait pas encore où se trouve Palpatine. Il est possible que ce dernier soit déjà piégé sur Exegol, et il est probable que Moff Gideon travaille pour lui. En tout cas, il est certain que Dark Sidious désire s'emparer de l'enfant, quelques soit ses desseins. Peut-être que The Mandalorian saison 2 apportera certains éléments de réponse.