The Mandalorian théorie : Luke va-t-il arriver dans la série ?

Depuis son retour, Mando est à la recherche d'un jedi à qui confier Baby Yoda. Et si Luke faisait bientôt son apparition ? Cette théorie demeure possible et on vous explique pourquoi. Si vous n'êtes pas à jour dans la saison 2 de "The Mandalorian", il est fortement conseillé de passer votre chemin...

The Mandalorian : le trait d'union qui manquait à l'univers ?

Sous ses airs de série agréable, fun et bien conçue, The Mandalorian révèle enfin des éléments qui démontrent son importance dans l'univers Star Wars. La première saison, bien que plaisante, restait anecdotique au sein de l'ensemble. Jusqu'à que le Darksaber soit introduit. Les nouveaux épisodes nous régalent en exhibant des liens avec les séries animées et possiblement avec les trilogies. Cette semaine, Mando s'est aventuré sur Corvus pour rencontrer Ahsoka Tano (Rosario Dawson). Il pensait pouvoir lui confier l'Enfant mais elle refusa de l'entraîner. Elle indique cependant au chasseur de primes qu'il peut avoir l'espoir de trouver de l'aide en se rendant sur Tython. En plaçant Baby Yoda/Grogu sur la Pierre du destin, un jedi pourrait remarquer sa Force et venir à sa rencontre. Mais les chances que cela se produise sont faibles car Ahsoka note tout justement qu'il reste peu de jedi en vie.

Rosario Dawson, The Mandalorian ©Disney +

Luke ou un autre Jedi, qui attendre dans la suite ?

Il faut resituer The Mandalorian dans la timeline pour comprendre ce point. La Purge a déjà eu lieu pendant la Guerre des clones. À cette période, l'Empire traquait les jedi dans la galaxie, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Les Sith ont pris leur vengeance, après avoir été décimés à leur tour dans un premier temps. La série se place après tout ça et Ahsoka sait de quoi elle parle. Néanmoins, tout n'est pas perdu pour Mando. Le dernier grand jedi encore en vie à cette période est Luke. Sa mission principale après l'épisode 6 est de former un nouvel Ordre en trouvant des êtres sensibles à la Force. Ce qu'est Baby Yoda ! On ne saurait dire avec précision quand se passe le show entre Le Retour du Jedi et Le Réveil de la Force mais il est concevable que Luke ne soit pas encore le vieillard aigri qu'on a croisé dans la dernière trilogie. En suivant les indications d'Ahsoka, Mando pourrait envoyer un signal au jedi et l'introduire dans la série. À condition de rajeunir un peu Mark Hamill - on connaît ce que peut faire la magie du cinéma. Cette théorie n'est pas à exclure, surtout si The Mandalorian confirme son rattachement à la trilogie la plus récente en expliquant les origines de Snoke.

Star Wars Rebels ©DISNEY XD

Suite à la dernière scène de l'épisode de cette semaine, il est presque assuré qu'un jedi va arriver dans la série. Si ce n'est pas Luke, qui d'autre ? Une autre possibilité crédible est à prendre en compte : le retour d'Ezra. Disparu à la fin de la série Rebels lors d'un saut dans l'Hyperespace, il a emporté avec lui le Grand Amiral Thrawn... Après qui Ahsoka court ! Les suiveurs de The Mandalorian qui ne connaissent pas le contenu de Rebels seront perdus sur ce coup. Pour faire simple, Ezra est un jedi qui a combattu Thrawn. Pour l'empêcher d'exécuter son plan machiavélique, il s'est sacrifié en se propulsant avec lui dans l'Hyperespace. La série n'a pas dit où ils ont fini et s'il sont vivants. Maintenant que l'on sait que Thrawn sévit toujours, il demeure probable qu'Ezra fasse aussi son retour. Une autre théorie qui serait moins spectaculaire pour le grand public si elle se réalisait mais dont la cohérence avec les séries animées ravirait les fans les plus assidus. À moins que The Mandalorian ait une autre carte dans sa manche...