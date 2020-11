The Mandalorian théorie : Baby Yoda est-il à l'origine du retour de Palpatine et de la création de Snoke ?

L'épisode 4 de la saison 2 de « The Mandalorian » réserve une surprise de taille lors du tout dernier plan de ce nouveau chapitre. Petite tentative d'explication de ce que propose cette révélation. ATTENTION SPOILERS !

The Mandalorian : épisode 4 saison 2

Avant toute chose, cet article est réservé aux lecteurs qui ont déjà vu le dernier chapitre en date de The Mandalorian. Vendredi 20 novembre dernier, le chapitre 12 de la série de Jon Favreau a été révélé. Un nouvel opus de transition qui réserve cependant un dernier plan intrigant. Des derniers instants mystérieux qui semblent annoncer un dessein beaucoup plus grand. En tout cas, cet épisode apporte plus de questions que de réponses, et aborde de nouveaux éléments scénaristiques qui seront utilisés par la suite. Des éléments qui pourraient même offrir des connexions avec la dernière trilogie cinématographique. Explications.

Baby Yoda au centre des plans de l'Empire ?

Qu'est ce que nous apprend ce nouvel épisode ? Tout d'abord, on sait enfin pourquoi l'Empire recherche activement Baby Yoda. Ils veulent s'emparer de l'enfant pour utiliser son ADN à des fins diaboliques. Il semblerait, au vu des quelques éléments apportés dans l'épisode 4, que l'ADN de Baby Yoda soit utilisé pour créer une armée de clones surhumains. Le dernier plan de ce chapitre 12 révèle Moff Gideon face à de nombreuses armures de ce qui semblerait être des Shadow Stromtroopers, déjà brièvement croisés dans Rogue One. Ces derniers sont des guerriers d'élite, utilisés pour des missions d'infiltration et d'embuscade classées secrètes. Un message du Dr Pershing confirme que les plans de l'Empire cherchent à récupérer le code génétique de Baby Yoda pour leurs propres expérimentations. Il chercherait visiblement à créer des soldats sensibles à la Force. Pour le moment, celles-ci semblent avoir échoué.

© Disney +

Mais à plus long terme, le sang de Baby Yoda pourrait être employé pour un autre but. Une théorie domine. Et si l'ADN de l'enfant était en fait un moyen de créer Snoke ou/et de ramener Palpatine à la vie ?

Une explication du retour de Palpatine ?

D'une manière ou d'une autre, Palpatine est bien revenu dans L'Ascension de Skywalker. Une décision qui est loin d'avoir fait l'unanimité, mais c'est un fait. Dark Sidious a survécu à sa mort dans Le Retour du Jedi. Reste à savoir comment, parce que J.J. Abrams ne s'embête pas à apporter de quelconques explications à ce come-back. Comme toujours, l'univers Star Wars colmate les trous et les inexactitudes à travers les livres, les séries, les jeux et les comics.

© Walt Disney Studio

Par exemple, l'univers étendu a expliqué que Palpatine était en réalité un clone de lui-même dans le dernier film de la franchise. Un clone imparfait, incapable de contenir toute la puissance de l'ancien Dark Sidious. On apprend également que ce clone ultime est le résultat de nombreux autres ratés. Le Sith a mis des années avant de pouvoir revenir dans un corps tangible. Ce qui fait écho aux révélations de l'épisode 4 de The Mandalorian. Le Dr Pershing révèle en effet que l'Empire travaille actuellement à créer des clones. Mais des clones de qui ? De Palpatine ? C'est fort possible. Ainsi, Jon Favreau prépare peut-être une énorme révélation sur l'ancien chancelier, en expliquant les tenants et les aboutissants de son retour parmi les vivants.

Baby Yoda à la base de la création de Snoke ?

Mais ce n'est pas la seule théorie dominante sur ce sujet. Il est également question de Snoke, le grand méchant tué dans Les Derniers Jedi. Comme pour Palpatine, on ne sait pas réellement d'où sort ce puissant Sith. Et le traitement de Rian Johnson n'a pas permis d'en savoir davantage sur cet antagoniste. Peut-être que The Mandalorian va rectifier le tir, et permettre d'en connaître plus sur les origines du personnage d'Andy Serkis. Pour le moment, encore une fois grâce à l'univers étendu Star Wars, Snoke serait lui aussi un clone de Palpatine, mais sans en avoir connaissance. Dark Sidious a créé Snoke pour reprendre les rênes tout en restant caché dans l'ombre. Snoke devient le Guide Suprême mais travaille pour l'Empereur, peut-être même sans le savoir. Le personnage a également été conçu pour manipuler Kylo Ren, une tâche qui a échoué.

© Walt Disney Studio

L'Ascension de Skywalker a fait référence aux origines de Snoke en montrant plusieurs cuves sur Exegol. Un plan qui rappelle ainsi beaucoup celui proposé par Carl Weathers dans le nouvel épisode de The Mandalorian. Selon l'univers étendu, Snoke avait son libre-arbitre, mais ses actions et ses objectifs étaient orchestrés par Palpatine lui-même. Ainsi, Snoke est lui aussi un clone, et il est peut-être issu de l'ADN de Baby Yoda.

C'est une théorie qui se tient, que certains détails de la saison 1 tendent à rendre crédible. Après tout, l'Empire a tout intérêt à utiliser la puissance du petit être vert pour créer des antagonistes capables de dominer la galaxie. Snoke est peut-être le résultat de ces expériences génétiques. La musique qui accompagne la séquence sur les cuves de clonage dans le chapitre 12 de The Mandalorian fait également référence à celle de Snoke dans la postlogie. Une référence qui n'est peut-être pas anodine...

Conclusion ?

Baby Yoda serait donc à la base de la création de Snoke ou du clone de Palpatine, voire même des deux. Quant à la présence de Boba Fett, lui-même clone de Jango Fett, elle n'est peut-être pas étrangère à tout ce cirque. Pour l'instant, l'objectif de Moff Gideon semble être l'utilisation de l'ADN de Baby Yoda pour se constituer une armée de Shadow Stormtroopers. Mais peut-être qu'il n'arrivera pas à ses fins, compte tenu de la faible dose de sang disponible. Ainsi, peut-être que ce plan va être modifié, et permettre ainsi la création d'un seul être : Snoke. Parce que donner toute une armée de soldats sensibles à la force, ce n'est pas gagné. En tout cas, cela n'annonce rien de bon quant à l'avenir de Baby Yoda...

© Walt Disney Studio

Tout ceci est très intéressant, et permet de faire monter la hype d'un cran supplémentaire. De plus, The Mandalorian va prochainement introduire Ahsoka Tano dans son intrigue. Et qui dit Jedi, dit Sith. Il va peut-être falloir un peu plus que Moff Gideon pour tenir tête à l'ancienne Padawan d'Anakin Skywalker. Ainsi, est-ce que Jon Favreau nous réserve une apparition future de Snoke ? Voir de Palpatine ? Rien n'est impossible, et tout ceci devient extrêmement excitant !