The Mandalorian : Timothy Olyphant au casting de la saison 2

Après Santa Clarita Diet sur Netflix, c'est sur Disney+ qu'on retrouvera Timothy Olyphant. L'acteur rejoint la saison 2 de "The Mandalorian" dans un rôle encore mystérieux.

L'univers de The Mandalorian va accueillir une fois de plus une nouvelle recrue. Timothy Olyphant, connu pour ses rôles dans les séries Justified et plus récemment Santa Clarita Diet sera au casting de la saison 2 de la série Disney+ d'après Deadline. Après l’annonce de Rosario Dawson qui interprétera Ahsoka Tano ou encore l’arrivée de Boba Fett dans la saison 2, c’est au tour de l’acteur de faire partie de la série à succès.

Timothy Olyphant adepte des westerns

Toujours selon Deadline, rien n'a été précisé quant au personnage que jouera Timothy Olyphant. On ne sait donc pas encore s’il jouera un personnage déjà connu de l'univers Star Wars ou un tout nouveau personnage. Ce qu’on sait c’est que Timothy Olyphant n’est pas étranger à l'ambiance western. L'acteur est connu pour son rôle de shérif dans la très bonne série western Deadwood. Quelques années plus tard, il incarnait un U.S Marshal dans la série à succès Justified. Doit-on s'attendre à ce même type de rôle dans The Mandalorian ? Cela reste à voir.

Renouvelée pour une saison 2 et une saison 3 peu de temps après la diffusion de la première saison, The Mandalorian a vite été un franc succès sur la plateforme Disney+ à sa sortie. La série est même devenue un phénomène sur les réseaux sociaux notamment grâce à la présence du personnage surnommé “Baby Yoda”. Les fans, qui devront encore attendre quelques mois pour regarder la saison 2 sont impatients de découvrir ce que réserve la suite de la série.

