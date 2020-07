The Morning Show : la saison 2 réécrite pour inclure le coronavirus

"The Morning Show" est l'une des jolies réussites de la plateforme Apple TV+. Son casting de stars reviendra pour une seconde saison qui aura l'intelligence d'inclure la crise du coronavirus dans son scénario. Une phase de réécriture a eu lieu pour que ce soit le cas.

The Morning Show, le gros titre pour lancer Apple TV+

Afin de pénétrer sur le marché de la SVOD, Apple se devait d'avoir un programme de compétition qui impressionne la concurrence. Voilà ce qu'était The Morning Show à la base. Alors, bien sûr, on ne parle pas d'une saga d'heroic fantasy ou d'un gros polar d'action. Mais plutôt d'une série sur une chaîne de télévision américaine. Pas très impressionnant dit comme ça, non ? Néanmoins, avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell et Billy Crudup au casting, on peut effectivement dire que The Morning Show est un objet premium. Le récit suit les coulisses d'une matinale télévisée à partir du moment où Mitch Kessler, l'un des co-présentateurs vedettes, se retrouve accusé d'avoir eu un comportement déplacé à l'encontre de plusieurs femmes. À l'ère #MeToo, cela passe très mal. Alex Levy, qui travaille avec lui, se retrouve à devoir accueillir une nouvelle personne à ses côtés. Pas de chance, c'est Bradley Jackson que souhaite installer le patron. Un choix qui ne convient pas à la femme, qui voit en elle une menace pour sa popularité. Apple considère cette création comme un programme de luxe destiné à un public exigeant, avec un regard sur le monde actuel et une grosse distribution.

Une saison 2 toujours plus en phase avec l'époque

Comme toutes les séries de la plateforme lancées aux débuts, The Morning Show a été renouvelée pour une seconde saison. La firme veut essayer de laisser s'installer les programmes sur la durée avant de décider quoi annuler. Les nouveaux épisodes avaient débuté leur production quand la pandémie a tout stoppé. L'acteur Mark Duplass explique chez Deadline que cet arrêt a entraîné des modifications au niveau du scénario. Les auteurs de la série ont désiré inclure le coronavirus dans le processus narratif afin, encore une fois, de rester au plus près de notre époque.

Une démarche qu'ils ont eu lors de la première saison avec le mouvement #MeToo incorporé à l'équation alors que les scénarios étaient déjà prêts. Mark Duplass ne peut en dire plus sur l'ampleur des modifications et comment la pandémie se fera sentir dans cette suite mais la réactivité pour faire un show qui parle du monde actuel est à saluer. Aucune date n'est annoncée pour la saison 2. Le 20 septembre prochain, The Morning Show pourrait repartir avec des prix (pour ses interprètes) lors des prochains Emmy Awards.