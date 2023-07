The Morning Show saison 3 : un trailer mystérieux pour le retour de la série

The Morning Show est de retour pour une troisième saison. La série se dévoile dans un trailer qui annonce une saison explosive et des nouvelles guest stars.

The Morning Show : le succès d'Apple TV+

La série The Morning Show est enfin de retour ! Presque deux ans après la fin de la saison 2, la création d'Apple TV+ commencera bientôt sa saison 3. Pour rappel, la série raconte l'histoire des coulisses d'une matinale télé aux Etats-Unis. Jennifer Aniston campe le rôle d'Alex Levy, une présentatrice que l'on ne présente plus et Reese Witherspoon joue le rôle de Bradley Jackson, sa nouvelle partenaire d'antenne quelque peu imprévisible.

La saison 1 représentait les conséquences du mouvement #metoo; la saison 2 se calquait aussi à la réalité et se déroulait dans le contexte de la pandémie COVID-19. On peut donc s'attendre à un même traitement de l'actualité dans la saison 3.

Entre trahisons, manipulation et histoires de coeur, The Morning Show s'est imposée comme l'une des séries phare de la plateforme Apple TV+ et a gagné son audience dès son lancement en 2019.

Un trailer mystérieux dévoilé

Au vu de ce trailer assez mystérieux, on peut s'attendre à une saison 3 de The Morning Show riche en surprises. Les choses semblent s'empirer chez UBA et les secrets de de certains personnages seront peut-être dévoilés. On peut notamment noter la présence de Jon Hamm dans ce trailer; l'acteur qui a incarné le mythique Don Draper dans Mad Men campera le rôle de Paul Marks, un exécutif qui détiendrait peut-être le futur de la chaîne dans ses mains. L'actrice Nicole Beharie est une autre guest star qui rejoindra le cast dans la saison 3; elle jouera le rôle d'une nouvelle présentatrice.

Dans une interview donnée au magazine People en juin dernier, Jennifer Aniston parlait déjà de la saison 3 : "Tout le monde aura des ennuis. Tout le monde a un secret Cette saison est beaucoup plus sensuelle".

Tout ce que l'on sait c'est que nos présentatrices stars et le reste des employés de la chaîne ne seront (encore une fois) pas au bout de leurs peines.

The Morning Show a déjà été renouvelée pour une quatrième saison qui sera nul doute repoussée au vu des grèves des acteurs et scénaristes.

La saison 3 de la série débute le 13 septembre sur Apple TV+.