The Morning Show : une bande-annonce rythmée pour la saison 2

Apple vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de la deuxième saison de "The Morning Show". Jennifer Aniston y est de retour pour aider Reese Witherspoon à redresser l’émission au phare de la série.

The Morning Show, dans les coulisses d’une émission matinale américaine

Sortie en novembre 2019, The Morning Show a bénéficié d’une belle réception critique. Créée par Kerry Ehrin, la série suit le quotidien de deux présentatrices de télévision d’une émission matinale aux États-Unis. Elle nous plonge dans les coulisses d’une telle émission, où les ambitions personnelles de chacun créent des tensions, ainsi que dans la vie personnelle mouvementée des deux principales protagonistes.

La série bénéficie d’un casting impressionnant. Jennifer Aniston et Reese Witherspoon incarnent Alex Levy et Bradley Jackson, les deux présentatrices au centre du show. On trouve entre autres à leurs côtés Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass ou encore Gugu Mbatha-Raw. Suite au succès de la première saison de The Morning Show, un deuxième chapitre a été développé. Et Apple vient d’en dévoiler une nouvelle bande-annonce.

Rendez-vous dans moins d’un mois pour la saison 2

Le trailer de la deuxième saison de The Morning Show annonce la difficulté de la chaîne depuis le départ d’Alex. Cory, le personnage joué par Billy Crudup, lui demande donc de revenir pour redresser la barre et permettre à la matinale d’UBA de continuer à être diffusée. La protagoniste jouée par Jennifer Aniston accepte de revenir. Ce qui n’est pas vraiment du goût de Bradley, devenue la seule vedette de l’émission depuis son départ. On peut donc s’attendre à une petite guerre d’égo entre les deux personnages au centre de la série.

The Morning Show ©AppleTV +

En plus d’annoncer le retour des principaux personnages, dont celui d’Alex, le nouveau trailer de The Morning Show tease un peu plus l’arrivée d’un nouveau personnage, campé par Julianna Margulies. Elle semble menaçante pour Alex et Bradley, qui vont devoir se méfier de sa présence. En revanche, Mitch Kessler, interprété par Steve Carrell, semble beaucoup plus en retrait, et on ne sait pas si on le verra beaucoup dans ce nouveau chapitre. Mais il est tout de même présent dans le trailer et fera donc au moins quelques apparitions.

La deuxième saison de The Morning Show sera ainsi mise en ligne le 17 septembre prochain sur Apple TV.