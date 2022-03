The Offer : Miles Teller s'attaque à la production du "Parrain" dans le trailer de la série

La série "The Offer" nous emmènera dans les coulisses du film "Le Parrain", qui connut une production plutôt mouvementée. Un trailer a été dévoilé avec Miles Teller au premier plan.

Le Parrain, dans les coulisses d'un chef-d'œuvre

Cinquante ans après, Le Parrain est plus que jamais d'actualité. Après avoir remis en avant, en 2020, le troisième opus avec la sortie d'un nouveau montage voulu par Francis Ford Coppola, la Paramount nous a offert ce mois-ci un coffret imposant Blu-ray et 4k de la trilogie. L'occasion pour nous de revenir sur le tournage compliqué du premier film. Une production chaotique avec d'un côté un Coppola qui ne voulait pas faire le film, et de l'autre des dirigeants de Paramount qui ne souhaitaient que surfer sur la vague du succès du roman de Mario Puzzo.

The Offer ©Paramount+

C'est justement le sujet de The Offer, prochaine série de Paramount+ portée notamment par Miles Teller. Le show va en effet se focaliser sur Al Ruddy, le producteur du film qui a eu bien du mal à mener à bien le projet. Outre les conflits incessants entre Coppola et ses employeurs, Ruddy a dû gérer une rencontre avec Joseph Colombo, véritable parrain de l'époque et président de la Ligue de défense des droits civiques des Italo-Américains. Ce dernier a alors fait pression sur le film jusqu'à ce qu'il soit convenu que les termes "mafia" ou "cosa nostra" ne seraient pas employés.

Un trailer efficace pour The Offer

The Offer a donc une approche plutôt originale du Parrain. Comme on peut le voir avec le trailer (en une d'article), le show va brasser large. Adoptant un ton à la fois léger et dynamique, tout en mettant la pression avec l'intervention de réels gangsters. L'ambiance 70's est également très poussée. Et le casting semble, dans l'ensemble, s'en donner à cœur joie. On notera la présence de Matthew Goode dans le rôle du producteur Robert Evans, mais également celle de Giovanni Ribisi pour incarner Joseph Colombo, et surtout Dan Fogler en Francis Ford Coppola. Son également présents Juno Temple, Burn Gorman et Colin Hanks.

La série sera proposée sur Paramount+ à partir du 28 avril. En France, aucune date n'a été indiquée. Mais rappelons que Canal+ a récemment signé un contrat de distribution exclusif avec le service de streaming américain.