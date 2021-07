The Offer : un acteur de Grey's Anatomy sera Marlon Brando dans la série sur Le Parrain

Un an après avoir quitté la série médicale "Grey's Anatomy", Justin Chambers a de nouveau un projet série avec "The Offer". Et son nouveau rôle ne sera pas des plus faciles puisque l'acteur jouera… Un acteur. Et pas des moindres puisqu'il s'agira de la légende Marlon Brando.

Paramount+ : le service qui veut grimper au sommet

Avec des projets tels que The Offer, la nouvelle plate-forme de streaming lancée par Paramount Pictures entend bien se placer dans la roue des géants du marché tels que Netflix, Amazon ou encore Disney+. Lancée le 25 février 2021, Paramount+ (autrefois nommée CBS All Access) est certes très jeune. Mais elle a de l'ambition avec des films du studio qui seront non seulement disponibles 30 à 45 jours après leur sortie dans les salles (ce sera notamment le cas pour Mission Impossible 7 et Top Gun : Maverick) mais également des séries exclusives produites par la chaîne. On attend en particulier Halo, adaptation des jeux vidéo cultes.

The Offer fera également partie des séries à suivre sur Paramount+. La mini-série sera portée par l'acteur Miles Teller, qui remplace Armie Hammer, débarqué suite à ses nombreux scandales sexuels.

The Offer : Marlon Brando présent

The Offer, réalisé par Dexter Fletcher (Bohemian Rhapsody) et écrite par Michael Tolkin reviendra sur les coulisses d'un chef d'œuvre du 7e Art : Le Parrain, réalisé par Francis Ford Coppola. Qui dit Le Parrain, dit Vito Corleone, bien évidemment. Et qui dit Vito Corleone, dit Marlon Brando. Quel acteur pourrait donc incarner à la perfection ce comédien légendaire qui a marqué trois décennies de cinéma ?

La production de The Offer a donc trouvé l'acteur qui l'incarnera : il s'agit de Justin Chambers. Ce dernier s'était exclusivement illustré par le passé dans Grey's Anatomy. Présent depuis le début de la série médicale, il faisait encore partie des anciens… Jusqu'à l'année dernière où il a quitté le plateau, après 16 saisons de bons et loyaux services. Adieu Alex Karev donc, et bonjour Marlon Brando !

Alex Karev (Justin Chambers) - Grey's Anatomy ©ABC

Au sein de The Offer, Justin Chambers retrouvera un casting plus qu'étoffé avec des acteurs connus tels que Matthew Goode, Dan Fogler, Giovanni Ribisi, Colin Hanks, Juno Temple, Lou Ferrigno ou bien encore Nora Arnezeder.

Aucune date de diffusion n'a été officialisée pour le moment.