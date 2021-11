The Office : John Krasinski revient sur sa bourde lors de son audition

La star de « Sans un bruit », John Krasinski, est revenu sur son audition pour le rôle de Jim Halpert dans la série « The Office ». Le comédien a fait une énorme bourde pendant son entretien, mais à quand même été gardé au casting.

John Krasinski : de The Office à Sans un bruit

John Krasinski est dans le milieu du septième art depuis le début des années 2000. Après avoir fait de courtes apparitions dans des séries comme New-York Section Criminelle, Les Experts ou encore FBI Portés Disparus, John Krasinski commence à gagner en popularité quand il rejoint le casting de la sitcom culte The Office. Par la suite, le comédien a également tourné dans des films comme Jeux de dupes, Promise Land, Welcome Back ou encore 13 Hours. Mais John Krasinski s'est également illustré en tant que réalisateur quand il est passé derrière la caméra pour notamment mettre en scène les deux excellents Sans un bruit. Dernièrement, il est également devenu le héros de la série Jack Ryan.

The Office ©NBC

Initialement, The Office est une série anglaise créée par Ricky Gervais. Celle-ci s'est étalée sur 2 saisons entre 2001 et 2003. Notamment portée par Alexander Perkins, Martin Freeman et Ricky Gervais lui-même, la série s'est rapidement fait éclipser par sa petite sœur américaine ; qui a rencontré beaucoup plus de succès. En effet, The Office, version US, est une sitcom créée en 2005 par Greg Daniels, et qui s'est déroulée sur 9 saisons jusqu'en 2013. Dans cette nouvelle version, le casting est remplacé. Notamment par l'inimitable Steve Carell, mais également par Rainn Wilson et le jeune John Krasinski.

Le comédien revient sur son audition sur The Office

John Krasinski est d'ailleurs revenu sur son audition pour rejoindre The Office. Bien qu'il ne possède qu'un rôle secondaire dans le show, celui-ci a été un véritable tremplin à sa carrière. À l'époque, John Krasinski n'était pas encore célèbre. Un choix délibéré de la production qui recherchait justement des acteurs inconnus du grand public. À tel point que Phyllis Smith qui incarnait Phyllis n'était même pas actrice au moment de son casting, mais bien une véritable réceptionniste. De même, Jenna Fischer, qui joue Pam Beesly, était sur le point de raccrocher avant d'être sélectionnée pour le rôle.

Jim Halpert (John Krasinski) - The Office ©NBC

Le New York Post a récemment publié un article qui revient sur l'audition embarrassante de John Krasinski lors de son entretien pour The Office. Selon l'acteur, l'une de ses réponses à une question l'a mis dans le pétrin. En effet, lors de sa rencontre avec la production, on lui a demandé s'il était nerveux. Ce à quoi il a répondu :

Je suis terrifié par les personnes que créent ce genre de show. J'ai juste l'impression que les Américains ont une énorme expérience pour ruiner d'excellentes séries à travers des remakes ratés.

Il s'est avéré que l'homme qui lui faisait passer son entretien n'était autre que Greg Daniels, le créateur de ce remake de The Office. Quand John Krasinski a appris ça, son visage est devenu « vert vomi ». Puis il a appelé son manager pour lui dire : « je vais disparaître maintenant ». Cependant, malgré un tel commentaire, Greg Daniels a apprécié l'honnêteté de Krasinski et a employé ce dernier dans le rôle de Jim Halpert. À l'époque John Krasinski n'était âgé que de 23 ans. Et cette remarque impertinente lui a valu le premier grand rôle de sa carrière. Comme quoi, un peu d'honnêteté, ça ne fait parfois pas de mal... L'intégrale de The Office (version US) est d'ailleurs toujours disponible sur la plateforme Netflix.