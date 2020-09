The Office : Rainn Wilson (Dwight Schrute) dévoile sa séquence préférée

L’interprète de l’inoubliable Dwight Schrute dans la version américaine de "The Office" a dévoilé dans une interview sa séquence préférée de la série impliquant son personnage. Attention car cet article contient des spoilers sur "The Office" !

The Office, un faux documentaire au comique absurde

En 2001, Ricky Gervais et Stephen Merchant étaient propulsés sur le devant de la scène grâce à leur série comique sous forme de faux documentaire The Office, centrée sur la vie de bureau d’un groupe d’employés dirigés par David Brent, « le pire patron du monde », et diffusée sur la BBC. Quatre ans plus tard, Greg Daniels reprenait le concept pour adapter la série aux États-Unis. La version américaine de The Office se déroule au cœur d’un bureau dans une fabrique de papier en Pennsylvanie. Le patron y est cette fois appelé Michael, un homme qui croit être particulièrement cool alors que ses employés ne le tolèrent que parce qu’il est leur boss…

Le rôle tenu par Ricky Gervais dans la version originale de The Office est ici assuré par Steve Carell. Parmi les principaux seconds rôles, Rainn Wilson joue Dwight Schrute, John Krasinski interprète Jim Halpert, Jenna Fischer prête ses traits à Pam Beesly et B.J. Novak campe Ryan Howard.

Rainn Wilson adore un moment de grande solitude de Dwight dans The Office

Interrogé par Collider, Rainn Wilson, l’interprète de l’inoubliable Dwight Schrute, a révélé son moment préféré de la série impliquant son personnage. Et l’acteur n’a pas hésité une seconde avant de donner sa réponse :

J’adore le moment dans l’épisode appelé L’Autre Job , quand il a le cœur brisé et qu’il emmène Jim et Pam dans son Bed & Breakfast. Il y a un moment où il est vraiment émotif et Jim lui glisse quelques mots de gentillesse et d’empathie, et ensuite il ne s’en rend pas compte mais Jim est parti. Il tend alors son bras et Jim n’est plus là, et il regarde autour de lui. Pour moi, ce moment résumait parfaitement ce que l’on faisait dans The Office. C’est un moment d’incompréhension tchékhovien et inestimable qui était vraiment spécial.

En plus d’évoquer sa scène préférée impliquant son personnage, Wilson s’est exprimé sur la possibilité de donner une suite à The Office. Et l’acteur s’est montré enthousiaste à cette idée.

Rainn Wilson n’est pas contre l’idée de redonner vie à The Office

Depuis quelques années, les fans de la version américaine de The Office réclament le retour des personnages de la série, que ce soit sous la forme d’un revival, d’un reboot, ou d’une réunion. Alors que Steve Carell avait précédemment révélé qu’il ne désirait pas revenir en Michael Scott, d’autres comme Joshn Krasinski et Angela Kinsey ont assuré qu’ils reviendraient avec plaisir prêter leurs traits à Jim Halpert et Angela Martin. Et Rainn Wilson vient d’ajouter son nom à la liste des acteurs enthousiastes à l’idée d’un éventuel retour de son personnage. L’acteur s’est ainsi déclaré en faveur de l’idée de revisiter la série sous n’importe quelle forme :

J’adorerais revisiter The Office. J’ai dit à Greg Daniels que j’adorerais faire quelque chose. Ils vont bientôt mettre la série sur Peacock. Peut-être qu’un jour on fera quelque chose. C’est drôle, j’entends des choses comme, ‘On ne peut rien faire parce qu’on a terminé la série de manière parfaite, et on ne veut rien faire d’autre.’ Mais ensuite, quelqu’un envoie quelques idées qui sont tout simplement absurdes et je ne sais pas quoi penser. Avec un peu de chance, on le fera un jour. Les fans adoreraient vraiment. C’est ce qui compte le plus. Les fans adoreraient vraiment revoir ces personnages et avoir une nouvelle expérience avec eux.

Reste donc à savoir si le projet de retour de la version américaine de The Office se concrétisera un jour, mais pour l’instant, aucune info sur une potentielle nouvelle intrigue n’a filtré.