The Office : voici les nouvelles stars de la prochaine série

Le développement de la nouvelle version de "The Office" avance. Le projet vient d’obtenir la participation de deux acteurs, et pas des moindres. L'un est passé par Star Wars, l'autre a été révélée dans "The White Lotus"...

Une nouvelle version de The Office en préparation

The Office est l’un des titres marquants de l’Histoire de la télévision. La série a d’abord été créée en Grande-Bretagne par Ricky Gervais et Stephen Merchant, où elle a cartonné. Par la suite, une adaptation américaine a vu le jour. Celle-ci a eu encore plus de succès, rendant célèbre partout dans le monde l’histoire d’employés de bureau filmés quotidiennement comme les héros d’un documentaire.

Alors que, côté britannique, The Office s’est terminée en 2003, cela fait maintenant onze ans que la version américaine a tiré sa révérence. Toutefois, à l’heure où les reboots se multiplient à Hollywood, l’idée d’un retour du show circule depuis quelques temps. En septembre 2023, nous apprenions que Greg Daniels avait vraisemblablement décidé de se lancer bel et bien dans l’écriture de nouveaux épisodes. Aujourd’hui, de nouvelles informations sur le sujet viennent d’être dévoilées.

Deux acteurs rejoignent la série

Variety affirme que deux acteurs viennent de signer pour jouer dans la nouvelle version de The Office. Le premier est Domnhall Gleeson, qui a pris l’habitude de varier les genres en choisissant ses rôles. La seconde est Sabrina Impacciatore. D’abord remarquée pour son travail dans des productions italiennes, elle a acquis une réputation plus internationale avec sa performance dans la saison 2 de The White Lotus.

Toujours selon Variety, Domnhall Gleeson et Sabrina Impacciatore seront accompagnés d’autres acteurs ayant eux aussi des rôles importants. Car la série se concentrera sur de nombreux personnages, comme la version lancée en 2005 dans laquelle jouaient notamment Steve Carell, John Krasincki, Jenna Fischer et Rainn Wilson.

Pas vraiment un reboot

Variety avance également que cette nouvelle série ne sera pas vraiment un reboot. Il s’agira plutôt d’une nouvelle histoire se situant dans le même univers que la version américaine de The Office. Ce nouveau show devrait donc se dérouler dans un autre endroit et se concentrer sur de nouveaux personnages. Maintenant que Domnhall Gleeson et Sabrina Impacciatore ont été annoncés au casting de la série, d’autres acteurs ne devraient pas tarder à les rejoindre. Nul doute que l’on aura donc d’autres nouvelles du casting dans les prochains mois. On espère aussi avoir bientôt une date de sortie pour le show.