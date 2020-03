The Office : révélations sur le départ de Steve Carrell

Alors que l’annonce du départ de Steve Carell de "The Office" avait surpris de nombreux fans à l’époque, de nouveaux éléments viennent nous éclairer sur les raisons derrière ce départ. L’acteur aurait initialement souhaité poursuivre l’aventure.

Diffusée de 2005 à 2013, The Office avait été très bien reçu par les fans aux États-Unis pour son humour décalé. L’une des raisons du succès de la version américaine de la série créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant était son principal protagoniste, joué par Steve Carell. Reprenant le rôle de Gervais, son interprétation de Michael, responsable de bureau persuadé d’être cool mais vu comme pathétique par ses employés, avait été acclamée par le public et la critique.

Ainsi, l’annonce de son départ de la série à la fin de la septième saison était inattendue, et en avait donc surpris plus d’un. Alors que beaucoup considéraient le comédien comme la pièce centrale de la série, il n’apparaissait pas dans les deux dernières saisons. Depuis, on pensait savoir que c’est Carell lui-même qui avait pris la décision de quitter The Office afin de donner une autre direction à sa carrière.

Mais de nouvelles informations remettent en cause cette version. Pour les besoins de son livre The Office : The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s, qui s’intéresse aux coulisses de la série, Andy Greene a interviewé différents membres de l’équipe de production à l’œuvre sur le show. Et certains d’entre eux affirment que c’est NBC qui est en fait à l’origine du départ de l’acteur.

Steve Carrell encouragé à quitter The Office par NBC ?

Ainsi que l’explique Greene, le point de départ de la rupture entre Carell et le réseau américain date d’une interview de l’acteur pour la BBC en 2010, alors que l’acteur s’apprêtait à entamer la dernière année de son contrat. Au cours de l’interview, Carell a ainsi révélé que la septième saison serait probablement sa dernière.

Mais comme qu’il l’a raconté à l’opérateur et ingénieur du son sur la série, Brian Wittle, qui relaie ses propos dans le livre de Greene, c’est en réalité la réaction à ses propos qui l’a convaincu de partir. Wittle explique ainsi que le commentaire de Carell lui avait presque échappé, et qu’il avait dit penser entamer sa dernière saison presque inconsciemment. En réalité, il n’avait encore rien décidé.

Mais en se rendant compte du manque de réaction du réseau, qui ne semblait pas avoir envie de le conserver à tout prix, Carell a compris que NBC ne lui accordait pas plus d’importance que cela.

La coiffeuse de la série, Kim Ferry, appuie la version de Greene, et va encore plus loin, assurant que le comédien ne voulait en réalité pas quitter la série, et que le réseau n’a rien fait pour le retenir. Ferry assure ainsi que les responsables de NBC ne lui ont jamais fait d’offre pour un nouveau contrat :

La date limite à laquelle ils pouvaient lui faire une offre est arrivée, et ils ne lui ont rien proposé.

Ces révélations viendront sans doute nourrir des regrets chez les fans. Le choix de NBC de ne pas renouveler le contrat de Carell peut paraître surprenant au vu du succès de l’acteur à l’époque, et peut-être que la fin de The Office aurait été mieux reçue par les fans si ce dernier en avait fait partie.