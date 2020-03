The Outsider : quelles pistes pour l'éventuelle saison 2 de la série HBO ?

[Attention, cet article contient des spoilers !] La première saison de "The Outsider" est désormais terminée. Jusque dans ses dernières minutes, la série HBO a conservé la noirceur qui fait tout son charme et son originalité. Les ultimes séquences de la série ouvrent d'ailleurs plusieurs perspectives pour une éventuelle suite...

La première saison de The Outsider vient de se terminer dans la fureur et le sang. L'affrontement entre El Cuco, le démon métamorphe, et l'équipe menée par Holly Gibney (Cynthia Erivo) et Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), a enfin eu lieu. Brutale, émouvante et évidemment ambiguë, à l'image du reste de la série, cette conclusion laisse place à plusieurs interrogations.

La première est bien sûr celle d'un éventuel retour du programme diffusé sur HBO aux États-Unis, et disponible sur OCS en France. Le créateur et scénariste de la série, Richard Price, a répondu à cette question pour Première. Selon lui, The Outsider a de grandes chances d'avoir une suite sur le petit écran :

Oui, mon avis c'est qu'il y aura une saison 2. Ce n'est pas encore acté, mais si c'est le cas, j'aimerais cette fois avoir plus de temps pour préparer l'écriture. Là, j'étais encore en train d'écrire les épisodes 3 et 4 qu'ils avaient déjà commencé à tourner l'épisode 1. La production est allée très vite. Je ne veux plus jamais avoir à travailler comme ça...

Face à ces propos, difficile de ne pas imaginer quelques perspectives pour cette saison 2.

Nouveau démon ?

Malgré son ambiance pesante et aussi étonnant que cela puisse paraître, The Outsider semble se terminer sur un happy end. El Cuco est vaincu, la tête reposant en morceaux sous une énorme pierre lâchée par Ralph Anderson, désormais convaincu que certaines choses dépassent son esprit cartésien. Un constat qui lui permet de faire le deuil de son fils, et de retrouver son épouse Jeannie (Mare Winningham). Quant à Holly, elle repart sur d'autres affaires et Ralph lui propose de refaire équipe avec elle à l'avenir. Enfin, le regretté Terry Metland (Jason Bateman) est innocenté, ce qui permet enfin à sa famille de retrouver un semblant de paix.

Jusqu'ici, tout va bien. Mais c'était sans compter sur une scène qui apparaît en plein générique, comme le souligne Collider. Dans cette dernière, Holly se trouve dans une chambre de motel. Alors qu'elle se regarde dans le miroir, l'enquêtrice voit Jack Hoskins (Marc Menchaca), le policier manipulé par El Cuco, apparaître soudainement. Immédiatement, elle vérifie qu'elle n'est pas sous l'emprise du démon en se touchant le cou, afin de s'assurer qu'il n'y a aucune marque. Et semble soulagée en découvrant qu'il n'y a rien. Mais en s'asseyant pour lire un article à propos de la décision d'innocenter Terry Metland, il est possible d'apercevoir une griffure sur son bras. La même que celles des précédentes victimes de la créature maléfique...

S'agit-il d'une simple vision d'Holly, qui souffre de stress post-traumatique, ou est-elle vraiment sous l'influence d'El Cuco ? Holly n'a jamais été griffée par le monstre prenant la forme de Claude Bolton (Paddy Considine). Néanmoins, étant donné que la créature est capable d'imiter n'importe qui, elle aurait très bien pu s'en prendre à un autre des enquêteurs, qui aurait ensuite touché Holly. Il peut aussi s'agir d'un tout autre démon, étant donné que le dernier épisode laisse entendre que ce body snatcher pourrait bien ne pas être le seul de son espèce. Cette conclusion confirme en tout cas qu'El Cuco est la némésis d'Holly, et que le combat pourrait donc bientôt reprendre. Une hypothèse renforcée par l'ultime échange entre l'héroïne et Ralph, qui forment désormais un véritable duo. Affaire à suivre...