The Prince : le producteur de Family Guy prépare une série sur la famille royale

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

La famille royale britannique est sous le feu des projecteurs en ce moment avec les velléités d’indépendance du Prince Harry et de sa femme, Meghan Markle. Une série satirique pour HBO Max va malmener ce beau monde à travers le regard du petit prince Georges.

Quelques sujets très chauds animent l’actualité en ce moment. L’émancipation du Prince Harry et de Meghan Markle est l’un d’eux. Le couple laisse de côté ses titres royaux pour vivre sa vie comme il l’entend, sans se conformer aux règles qui tiennent tant à coeur à la reine Elizabeth II. La vie et les frasques de la famille royale britannique inspirent depuis un moment Gary Janetti, qui a même monté un compte Instagram pour s’en moquer. Le producteur de la cultissime série animée Les Griffin va donc transposer ses idées dans un programme, toujours en animation, pour HBO Max.

Titrée The Prince, la série ambitionne de parler des membres de la plus célèbre famille de Grande-Bretagne avec un ton hautement satirique. Pour y arriver, la narration se positionnera d’un point de vue surprenant, celui du prince George. Le fils de William et Kate Middleton n’a que 6 ans mais il baigne déjà dans un milieu très cadré qui doit le dépasser. Le compte Instagram de Janetti se servait déjà de lui et de ses réactions dans des montages souvent très drôles. Les principaux membres de la famille seront dans la série, y compris Harry et Meghan. Leur actuel comportement devrait être l’un des enjeux du programme étant donné le timing avec lequel elle arrive.

Un casting prometteur pour The Prince

Selon Deadline, le casting vocal serait déjà bien formé. On retrouvera Orlando Bloom en prince William, Condola Rashad en Meghan Markle, Lucy Punch en Kate Middleton, Tom Hollander à la fois en Prince Phillip et en Prince Charles, Alan Cumming en Owen (le majordome de George), Frances de la Tour en Reine Elizabeth et, enfin, Iwan Rheon en Prince George. Sarah Aubrey, présidente des programmes originaux sur HBO Max, n’a pas manqué de souligner que la série sera géniale parce que l’enfant, dans la vraie vie, est à la fois « hilarant, choquant et étonnamment doux« . Reste à savoir comment la famille royale va accueillir la nouvelle et si l’aspect grinçant qui sera mis en avant n’ira pas trop loin pour elle. Nous, en revanche, on risque de se marrer !

Aucune date n’est encore donnée pour The Prince.