The Punisher bientôt dans le MCU ? La gaffe de Rosario Dawson

Ces dernières années,Marvel Studios est bien décidé à intégrer les super-héros de la licence qui appartenaient à d’autres studios ou qui étaient diffusés sur d’autres médias. Dernier exemple : “The Punisher”…selon Rosario Dawson. Mais est-ce officiel ?

The Punisher : l’anti-héros ultime de la licence Marvel

Si l’on sait que pour ces prochaines années, Marvel Studios est bien décidé à intégrer le plus de super-héros dans son MCU, il y’a néanmoins trois d’entre eux qui posent de sérieuses questions quant à l’adéquation de leur univers avec celui de Kevin Feige : Deadpool, Blade… et The Punisher.

En effet, le personnage nommé Frank Castle est probablement l’un des plus sombres et des plus violents de l’univers Marvel. D’ailleurs, il n’est pas considéré comme un super-héros de par ses actions. Il flirte même à la limite de ce que peut être un anti-héros.

Pour rappel, The Punisher est un personnage qui, à la suite de la mort de sa femme et de sa fille par le crime organisé, décide de se lancer dans une vendetta personnelle contre les malfrats. Il applique ainsi une justice expéditive et impitoyable contre ceux qui ne respectent pas la loi. Ces méthodes barbares font de lui un individu solitaire, qui s’accroche régulièrement avec les autres super-héros (et plus particulièrement Daredevil et Spider-Man). Même Wolverine est contre sa façon d’agir. C’est pour dire…

La popularité de The Punisher a fait qu’il a intégré la série Netflix Daredevil. dès la saison 2. Joué par l’acteur Jon Bernthal, il a, par la suite, eu droit à sa propre série avant que celle-ci soit annulée après sa première saison suite à l'acquisition des droits de la licence par Disney. Actuellement, la série, comme les autres séries de super-héros qui étaient sur Netflix (Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, The Defenders) fait partie du catalogue Disney+.

The Punisher ©Netflix

Frank Castle de retour pour “punir” le MCU ?

Rosario Dawson fait partie des actrices récurrentes qui se baladaient dans le petit univers partagé par les séries Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et The Defenders. Dans le rôle de l’infirmière Claire Temple, elle n’était toutefois pas apparue dans la série The Punisher. Interrogée à ce propos lors de l’expo Chicago Comic & Entertainment ce week-end, l’actrice a loué la série ainsi que le personnage, avant de balancer une info choc :

J’ai entendu dire hier que le Punisher était de retour. C’est l’une des seules séries dans lesquelles je n’ai pas joué. Et j’adore Jon Bernthal. J’ai l’impression que c’est ma chance, donc faisons en sorte que ça arrive.

Gaffe à la Tom Holland ou révélation totalement volontaire ? On se souvient que par le passé, l’actrice avait également vendu la mèche en tweetant en 2017 sa joie de pouvoir jouer la jedi Ahsoka Tano si cela était possible…avant d'apparaître 3 ans plus tard sous les traits du personnage dans la saison 2 de The Mandalorian. Depuis, on sait que l’actrice aura droit à sa propre série intitulée Ahsoka.

Toutefois, devant la surexcitation que cette annonce a provoqué, l’actrice a depuis tempéré ses propos dans un tweet :

On ne peut pas me faire confiance ! Glaner des infos auprès des fans durant les sessions d'autographe est apparemment pas très fiable. Je m'excuse, je me suis emballée. La prochaine fois, je vérifierais mes infos...

Néanmoins, Marvel a prouvé depuis Spider-Man : No Way Home qu’il pouvait contrôler délibérément ses fuites, et démentir ce qui est pourtant réel. Alors que le Daredevil de Netflix a déjà fait son entrée officielle dans le MCU et aura droit à une nouvelle saison sur Disney+ en 2024, il ne serait pas anodin que The Punisher soit également de la partie.

Peut-être dans le film Thunderbolts, puisque dans les comics, le personnage en faisait partie ? Il est probable qu'on obtienne plus d'informations à ce sujet lors de la convention D23 en septembre prochain.

Marvel y dévoilera notamment plus de détails sur les phases 5 et 6 de son MCU.