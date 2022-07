Daredevil Born Again : ce qu'on sait de la nouvelle série Marvel de Disney+

Marvel a enfin confirmé le retour de Matt Murdock dans une série entière avec "Daredevil : Born Again". Un programme prévu pour 2024 sur Disney+ et qui pourrait s'avérer particulièrement sombre.

Daredevil, de Netflix à Disney+

En 2015, Netflix lançait la première saison de sa série Daredevil, tirée des comics Marvel. Rapidement, le show a conquis les fans. Beaucoup estimant à l'époque ne pas avoir été assez gâté en matière de super-héros sur le petit écran. Que ce soit pour certaines scènes marquantes (le plan-séquence dans le couloir) ou la performance de Charlie Cox dans le rôle de l'avocat aveugle, Daredevil a trouvé son public.

Le programme a alors permis à la plateforme de streaming de développer tout un univers avec Jessica Jones (2015-2019), Iron Fist (2017-2018), Punisher (2017-2019), Luke Cage (2016-2018), avant de réunir tout ce beau monde dans The Defenders (2017).

Daredevil ©Marvel

Seulement, Disney s'est lancé à son tour dans le streaming avec Disney+. Avec l'arrivée de la plateforme, il n'était donc plus question de voir des personnages Marvel être utilisés ailleurs. Et encore moins chez le principal concurrent. Toutes les séries ont été annulées par Netflix. Elles sont restées un temps sur la plateforme, avant de rejoindre récemment Disney+.

C'est à partir de là que les fans ont commencé à espérer que le studio réintroduise certains de ces personnages dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Première satisfaction pour eux avec l'apparition de Charlie Cox dans Spider-Man: No Way Home, mais également du méchant Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) dans Hawkeye. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'un plus gros projet ne soit annoncé. C'est désormais chose faite depuis la Comic-Con de San Diego : une nouvelle série Daredevil sera prochainement diffusée sur Disney+.

Born Again : date de sortie, intrigue, casting...

Pour le moment, Marvel n'a donné que très peu d'éléments que cette série titrée Daredevil: Born Again. Il faut dire que le programme n'est pas attendu avant le printemps 2024. Il va donc falloir se montrer patient avant d'avoir des éléments sur l'intrigue. Néanmoins, on peut y aller de quelques suppositions en se basant sur le titre. Outre la possibilité que Born Again renvoi uniquement à la renaissance du show, il s'agit surtout du titre d'une série de comics de 1986.

Un ouvrage écrit par Frank Miller qui présente un Daredevil très sombre, au bord de la folie. L'histoire voit le méchant Kingpin apprendre l'identité de Daredevil. Il fait alors tout pour détruire la vie de Matt Murdock, à commencer par créer des faux éléments contre lui pour lui faire perdre son emploi. Murdock va se retrouver au plus mal, sans travail, largué par sa petite amie, et rapidement sans abri. Une véritable descente aux enfers qui avait déjà inspiré en partie la saison 3 de la série Netflix. Le programme de Disney+ pourrait donc aller dans ce sens en utilisant davantage d'éléments.

Daredevil ©Marvel

Il s'agit évidemment d'une simple hypothèse. Du côté des éléments officiels, on sait par contre que la série sera plus longue que les programmes actuels de Disney+ puisqu'elle contiendra dix-huit épisodes. Enfin, il ne sera pas nécessaire d'attendre 2024 pour revoir Daredevil. Charlie Cox est annoncé pour apparaître dans un premier temps dans la série She-Hulk. Ensuite, on le verra aux côtés de Vincent D'Onofrio dans la série Echo.