The Sandman : la série Netflix dévoile ses coulisses

« The Sandman » est un projet très attendu par les fans du comic-book original, ainsi que par les fans de Netflix. Pour faire patienter tout ce petit monde, la plateforme a dévoilé une petite vidéo qui donne un petit aperçu de ce que sera la série. On peut dire que cette adaptation revient de très loin.

The Sandman : une adaptation qui a pris son temps

En 1989, Neil Gaiman publie chez DC Comics son œuvre la plus connue : The Sandman. Ce comic-book de genre fantasy tire son épingle du jeu grâce à son intrigue, ses dessins et ses personnages complexes. Il connaît surtout un véritable succès critique en étant le seul comic-book à recevoir le prix World Fantasy. Il fait également partie des rares du genre à être cités dans la liste des best-sellers du New York Times.

The Sandman ©DC Comics

L’adaptation sur petit écran de The Sandman ne s’est pas faite sans douleur. Avant cela, plusieurs tentatives ont été menées depuis le début des années 90, sans grand succès. Il faut dire que son créateur Neil Gaiman veille au grain, et ne souhaite pas qu’on fasse n’importe quoi avec son bébé. Une adaptation cinématographique mise en œuvre par David S. Goyer (scénariste sur The Dark Knight) et portée à l’écran par Joseph Gordon-Levitt a failli être réalisée. Seulement l’acteur quitta le projet en cours de route. Finalement, The Sandman est passé entre les mains de Netflix, sous forme de série. Une bonne nouvelle pour Neil Gaiman qui est très impliqué dans le projet, et qui a déjà pu voir deux autres adaptations sérielles de ses œuvres ces dernières années : American Gods et Good Omens.

The Sandman suit Morphée, le Maitre des rêves, qui décide de réparer les erreurs qu'il a pu commettre au cours de sa longue existence. Il est accompagné dans sa quête par Les Eternels, composé d'êtres comme le Destin, la Mort, la Destruction, le Désir, le Désespoir et le Délire.

Prêt à vivre un rêve ?

Il y a deux mois, Neil Gaiman nous garantissait que le projet avançait parfaitement, malgré la pandémie de Covid-19 qui ralentissait la production. Avec une première saison de 11 épisodes, The Sandman se présente clairement comme l’une des séries les plus attendues de Netflix. Et cette récente vidéo des coulisses du show ne va pas arranger l’impatience des curieux.

On y découvre notamment Neil Gaiman himself ainsi qu’une partie du casting (Tom Sturridge, Gwendoline Christie) qui fait la promotion de la série, nous annonçant qu’il faudra s’attendre à du lourd ! Alternant extraits d’interviews et pages du comic-book, cette vidéo nous fait également visiter les décors de The Sandman. Une direction artistique qui semble d’ailleurs au taquet, comme en témoigne l’émerveillement de Gaiman lorsqu’il découvre les lieux où prendra place la série. On a donc hâte de voir tout cela.

Un casting qui a suscité la polémique

Cette vidéo promotionnelle de The Sandman arrive quelques jours après un mini-scandale lancé par quelques internautes. En effet, ces derniers ont critiqué un casting jugé trop « multi-ethnique » selon eux, à la différence du comic-book.

Ce n’est bien évidemment pas la première fois que ce genre de critiques sans fond a lieu. Cependant, Neil Gaiman est venu à la rescousse de la série en déclarant qu’il se fichait totalement de ce que les gens pensaient du casting. Selon lui, le plus important est de regarder la série, et de se faire sa propre opinion.

The Sandman n’a pas encore de date de diffusion.