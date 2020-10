The Son : on en sait plus sur le projet de Denis Villeneuve et Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal et Denis Villeneuve vont bientôt se retrouver pour adapter "The Son", un roman de l’auteur norvégien spécialiste du thriller, Jo Nesbø. La série n’a pas encore de date de sortie.

Une histoire de vengeance à Oslo au centre de The Son

Après avoir appris en septembre que Jake Gyllenhaal et Denis Villeneuve allaient de nouveau collaborer ensemble, on en sait désormais plus sur le projet en question. The Son sera une série basée sur le roman du même nom (Le Fils en français) de l’auteur norvégien spécialiste du thriller Jo Nesbø, publié en 2014. L’histoire se déroule à Oslo. Après l’évasion d’un prisonnier, des meurtres commencent à se produire dans la capitale norvégienne. La police enquête alors sur le tueur, qui cherche à se venger d’un parrain de la drogue et des trafics humains dans la ville. L’intrigue explore aussi la corruption administrative à Oslo.

On ne sait pas encore de combien d’épisodes sera composée The Son, mais Denis Villeneuve en réalisera au moins un. Jake Gyllenhaal collaborera pour la troisième fois avec le cinéaste, après avoir tenu des rôles dans Prisoners et Enemy, tous les deux sortis en 2013. On ne sait pas encore qui l’acteur qui a récemment rejoint le MCU jouera dans la série. On ne sait pas non plus à qui il donnera la réplique pour le moment. C’est Lenore Zion qui signera le scénario de la série, et qui servira de showrunner aux côtés de Jonathan Nolan et Lisa Joy, les deux créateurs de Westworld.

HBO s’exprime sur The Son

Dans des propos rapportés par Variety, la vice-présidente exécutive de la programmation de HBO, Francesca Orsi, s’est montrée impatiente de commencer à développer The Son, même si elle n’a pas encore indiqué de date de sortie :

Jonah et Lisa sont une force créative formidable et nous sommes impatients de collaborer à nouveau avec eux, ainsi qu’avec la brillante Lenore, pour adapter le roman de Jo Nesbø. Denis est maître dans l’art de raconter des histoires uniques et visuellement impressionnantes, Jake est un acteur et producteur surdoué qui explore souvent des terrains provocateurs et puissants, et bien sûr, lui et Denis ont brillamment collaboré par le passé. Nous sommes plus qu’impatients de voir comment cette super équipe va s’attaquer à cette histoire exceptionnelle.

Jake Gyllenhaal multiplie les projets

The Son n’est pas le seul projet à venir de Jake Gyllenhaal. L’acteur est très occupé en ce moment, et a signé pour apparaître dans une série et de nombreux films. Pour la télévision, il sera à l’affiche d‘un autre show HBO, Lake Success, basé sur le roman éponyme de Gary Shteyngart. L’intrigue suit un riche new-yorkais qui décide de partir en road trip à travers les États-Unis pour retrouver son premier amour dans l’espoir de refaire sa vie avec elle. Il découvre alors le côté pauvre et marginal du pays, dont il ignorait totalement l’existence, et son périple va se transformer en chemin vers la rédemption.

Quant au cinéma, il est attendu dans l’adaptation des jeux vidéo The Division, dans laquelle il donnera la réplique à Jessica Chastain. Il retrouvera aussi Antoine Fuqua, qui l’avait déjà dirigé dans La Rage au ventre, pour le remake américain du thriller danois The Guilty. Il apparaîtra aussi dans Rio, dans lequel il donnera la réplique à un autre membre du MCU, Benedict Cumberbatch, et dans Gilded Rage. Enfin, il sera aussi à l’affiche du film d’action The Anarchists vs ISIS, du polar Finest Kind, et du thriller Snow Blind. Tout comme Lake Success, aucun de ces films n’a pour l’instant de date de série.

Quant à Denis Villeneuve, on attend encore de pouvoir découvrir Dune, dont la sortie a été repoussée à 2021. Il a toujours en projet de réaliser Cleopatra, un nouveau film sur la célèbre reine d'Égypte, qui pourrait être cette fois jouée par Angelina Jolie.