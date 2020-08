The Stand : la nouvelle adaptation de Stephen King a son teaser

La liste des adaptations d'écrits de Stephen King continue de s'accroître avec la série "The Stand" (ou "Le Fléau" en version française). Le lancement du programme est prévu le 17 décembre prochain sur CBS All Access et un premier teaser vient d'être mis en ligne.

The Stand redevient une série

Stephen King est à l'origine d'histoires très différentes. C'est cette diversité qui rend ses œuvres intéressantes pour les studios, toujours partants pour sortir une nouvelle adaptation. On ne connaît pas d'autres auteurs, tous genres confondus, qui ont le droit à un tel traitement de faveur. Hasard du calendrier, c'est dans cette période où le monde est inquiété par le COVID-19 que va arriver le portage à la télévision de The Stand/Le Fléau. Un excellent livre qui a connu deux parutions. La première, en 1978, avec des tonnes de passages en moins. Il a fallu attendre 1990 pour accéder à l'intégralité du travail de King.

Dans ce roman, tout débute avec la fabrication d'un virus dans un laboratoire de l'armée américaine. Une expérimentation qui devait rester secrète mais un soldat va s'extraire de la base et contaminer les gens à l'extérieur. Cette grippe très agressive va se répandre et provoquer une pandémie encore plus impressionnante que celle que l'on connaît dans la vraie vie. Les Etats-Unis sont les premiers touchés puis vient le tour du reste du monde. Ainsi née une ère post-apocalyptique, où des survivants immunisés contre le virus sont forcés de choisir leur camp. Stephen King dessine deux côtés, d'une part le Bien, et de l'autre le Mal. Schéma classique mais qui lui permet de développer une passionnante galerie de personnages. Deux figures font office de piliers dans ce monde qui doit être reconstruit. On a la Mère Abigaël, une étrange femme de 108 ans qui dirige la communauté de Boulder grâce aux visions qu'elle aurait de sa connexion avec Dieu. En face, le terrible Randall Flagg est l'ennemi à abattre. Avec ses pouvoirs, il dirige une autre communauté qui aimerait détruire celle de Boulder.

Une mini-série a déjà été tirée de The Stand. Avant que cette nouvelle n'existe, une adaptation pour le cinéma était en gestation chez la Warner. Le projet n'a pas réussi à se monter pour le grand écran et file sur le petit, avec Josh Boone pour le mener. Le format de la série semble bien plus approprié pour raconter cette histoire ample qui aurait mérité plusieurs films. Là, les 10 épisodes serviront à couvrir l'intégralité du contenu du livre avec même un bonus en fin de course. Stephen King s'est chargé d'écrire le tout dernier épisode, qui sera un prolongement du livre. C'est un bon signe : le maître valide cette adaptation !

Un premier teaser

Whoopi Goldberg et Alexander Skarsgård ont été choisis pour ces deux rôles centraux dans l'intrigue. On les voit chacun se mettre en évidence dans ce premier teaser officiel. Ils accompagnent une distribution alléchante avec également Amber Heard, Odessa Young, Greg Kinnear, Henry Zaga et James Marsden. Ce dernier aura l'honneur de camper le rôle principal, Stu. Il a été l'un des premiers à être contaminé et à développer une immunité. Son importance sera primordiale dans la communauté de Boulder.

La vidéo d'une trentaine de secondes permet de voir l'ambiance de fin du monde tirée du roman. Visuellement, le résultat a l'air très propre, on sent que les personnages évoluent dans un environnement dénué de vie, avec des traces de l'ancien monde. Un aperçu pas encore suffisant pour poser un avis très construit mais l'espoir de voir une bonne adaptation est plus que vivant. Rendez-vous 17 décembre sur CBS All Access pour le lancement de la diffusion. Rien n'est encore dévoilé sur l'identité d'un possible diffuseur en France.