The Stand : première image d'Alexander Skarsgård

Découvrez les premières images d'Alexander Skarsgård et Whoopi Goldberg dans la série CBS adaptée du roman horrifique éponyme de Stephen King, "The Stand", basé sur une pandémie particulièrement meurtrière.

Le maître de l'horreur s'apprête à voir l'un de ses nombreux écrits porté à l'écran, cette fois sous forme de série. The Stand, ou Le Fléau en français, raconte comment un virus grippal créé en laboratoire se répand aux Etats-Unis, décimant une grande partie de la population. Les survivants ne tardent pas à se scinder en deux clans, symbolisant ainsi l'éternel combat entre le bien et le mal.

Déjà-vu

Une intrigue qui n'est pas sans rappeler l'épidémie de coronavirus que nous connaissons actuellement. Un parallèle discuté par Stephen King lui-même, qui a tenu à rappeler que la pandémie décrite dans son roman est toutefois bien plus dangereuse et meurtrière que celle que subit notre monde. En effet, le virus de The Stand touche 99,4% de la population américaine !

Selon Vanity Fair, le programme réalisé par Josh Boone (Les Nouveaux Mutants) n'a pas été trop impacté par l'arrêt des tournages. The Stand sortira donc à la date initialement annoncée par la chaîne. Pour faire patienter les téléspectateurs, la série apocalyptique se dévoile en images. Sur ces dernières, on découvre la protagoniste du show ainsi que son inquiétant antagoniste. D'un côté, donc, Mother Abagail, une femme de 108 ans à la tête d'un groupe de survivants aux intentions pures. Face à eux, un homme extrêmement puissant au charme mortel répondant au nom de Randall Flagg, aussi surnommé Dark Man.

C'est Whoopi Goldberg (La Couleur Pourpre, Sister Act) qui campera la fameuse Mother Abagail pour The Stand. Face à elle, Alexander Skarsgård, glaçant Perry dans Big Little Lies, prêtera ses traits au méchant de l'histoire. Découvrez les très esthétiques clichés des deux comédiens dans la peau de leurs personnages.

Pour ce qui est du reste du casting, Amber Heard, James Marsden ou encore Greg Kinnear (Little Miss Sunshine) - pour ne citer qu'eux - seront aussi de la partie.

Pour l'anecdote, la série CBS est loin d'être la première adaptation du roman de King. Une mini-série portée par Gary Sinise avait déjà vu le jour en 1994, de même que des comics Marvel dans les années 2010... Une histoire qui fascine depuis bien longtemps, donc !