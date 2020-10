The Stand : un nouveau trailer sombre pour la mini-série adaptée de Stephen King

Stephen King est un des écrivains les plus adaptés à la télé. Ce sera encore le cas, dès le 17 décembre, avec "The Stand", une mini-série en 10 épisodes dont on découvre une nouvelle bande-annonce.

The Stand : retour sur petit écran

The Stand est au départ un roman écrit par Stephen King et paru une première fois en 1978. Une seconde édition, bien plus touffue, sortit en 1990. C'est cette version-là qui fut d'abord adaptée en mini-série pour la télé en 1994. Intitulée en France Le Fléau (comme le roman), elle était découpée en 4 épisodes de 90 minutes. On retrouvait au casting une belle distribution avec Gary Sinise, Molly Ringwald, Jamey Sheridan, Ruby Dee, Miguel Ferrer, Corin Nemec, Rob Lowe, Matt Frewer, et Laura San Giacomo.

En début d'année, une nouvelle mouture était annoncée sous la direction de Josh Boone et Benjamin Cavell. Cette mini-série est composée de 10 épisodes qui couvriront l'intégralité du livre et même plus. Chose assez rare pour être soulignée, le dernier épisode en est en effet un prolongement de l'histoire principale. Son scénario est écrit par une personne qui la connait bien : Stephen King lui-même ! De bon augure pour la qualité du résultat final.

Trop proche de la réalité ?

Il est en effet troublant de découvrir la série alors que le monde fait face à l'épidémie de Covid-19. L'histoire du roman, écrite pourtant il y a plus 40 ans, vous y fera forcément penser.

The Stand commence en effet alors que l'armée américaine met au point un nouveau virus. L'expérimentation devait rester secrète mais un soldat va l'extraire de la base. Résultat : la contamination va se propager à vitesse Grand V. Cette grippe très agressive va se répandre et provoquer une pandémie. Si le continent américain est le premier touché, le reste du monde l'est lui aussi rapidement. Quasiment tous les habitants de la planète meurent, sauf quelques immunisés qui survivent à leur grande surprise. Pourtant, dans ce monde post-apocalyptique, ils doivent choisir leur camp. Ils peuvent se laisser séduire par celui de la Mère Abigaël (Whoopi Goldberg), une étrange femme de 108 ans qui dirige la communauté de Boulder grâce aux visions qu'elle aurait de sa connexion avec Dieu. Ou celui de l'impitoyable Randall Flagg (Alexander Skarsgård), un homme aux pouvoirs surhumains qui ne jure que par la mort et la violence. Qui fera sa loi sur ce nouveau monde ? Le Bien ou le Mal ? La réponse n'est pas aussi simple que ça.

Cette nouvelle adaptation peut aussi mettre en avant son joli casting. On y découvrira en effet également Amber Heard, Odessa Young, Greg Kinnear, Henry Zaga et James Marsden.

Le Roi de la télé

Stephen King est en effet très présent à la télé et sur les services de streaming dernièrement. On a pu découvrir en début d'année The Outsider sur OCS. On y suivait un homme sans histoire (Jason Bateman) accusé d'avoir tué un enfant dont le corps est retrouvé mutilé. Un inspecteur de police (Ben Mendelsohn) menait alors l'enquête pour découvrir la vérité.

Autre projet fou, la série Castle Rock mélange plusieurs histoires de l'écrivain pour en faire une nouvelle. Deux saisons sont déjà sorties, diffusées sur Hulu. Il était également question de relancer la saga de La Tour sombre en série, mais Amazon Studio a annoncé en début d'année que le projet était abandonné.

Le lancement de The Stand est prévu pour le 17 décembre prochain sur CBS All Access. On ne connait pas pour l'instant le diffuseur qui sera en charge de l'accueillir en France dans sa grille de programme.