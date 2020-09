The Suicide Squad : James Gunn va réaliser une série spin-off sur un personnage

Alors que "The Suicide Squad" est attendu pour le 4 août prochain au cinéma, James Gunn va enchaîner avec le tournage de "Peacemaker", une série spin-off sur le personnage que l’on pourra voir dans le film.

De quoi parlera The Suicide Squad ?

Après le film de 2016 signé David Ayer, c’est James Gunn qui a été choisi pour réaliser The Suicide Squad. Le long-métrage présentera une nouvelle version de l’histoire des anti-héros du DCEU, et mettra en scène certains personnages vus dans le film d’Ayer, ainsi que de nouveaux venus. On y reverra ainsi Harley Quinn, Amanda Waller, Rick Flagg et Captain Boomerang, et on aura l’occasion de découvrir Bloodsport, Polka-Dot Man, Ratcatcher ou encore Thinker. En dehors des personnages que l’on pourra y voir, aucun détail sur l’intrigue du film n’a filtré pour le moment.

On aura donc l’occasion de revoir une nouvelle fois Margot Robbie dans la peau d’Harley Quinn, ainsi que Viola Davis dans celle d’Amanda Waller, Joel Kinnaman dans celle de Rick Flagg et Jai Courtney en Captain Boomerang. Quant aux nouveaux personnages, on pourra découvrir Idris Elba prêter ses traits à Bloodsport, David Dastmalchian en Polka-Dot Man, Daniela Melchior dans la peau de Ratcatcher et Peter Capaldi dans le rôle de Thinker.

John Cena rejouera Peacemaker dans la série spin-off de The Suicide Squad

Parmi les nouveaux personnages de The Suicide Squad, on pourra aussi découvrir Peacemaker, incarné par John Cena. Et le personnage aura droit à un traitement spécial, puisqu’une série spin-off sur ses aventures vient d’être commandée par HBO Max. Si l’on ne connaît pas encore l’intrigue du show, il devrait explorer les origines de Peacemaker, qui croit en la paix à tout prix, peu importe le nombre de gens qu’il doit tuer pour l’obtenir. La série est décrite comme un mélange d’action, d’aventure et de comédie.

Comme c’était le cas pour The Suicide Squad, Peacemaker sera écrit par James Gunn, qui en réalisera aussi de nombreux épisodes, dont le pilote. En plus d’en assurer le rôle principal, John Cena en sera l’un des producteurs exécutifs, tout comme Gunn. On ne sait pas encore si on verra d’autres membres de la Suicide Squad dans la série, et quels nouveaux personnages y seront introduits.

James Gunn et John Cena réagissent à l’annonce de Peacemaker

Suite à l’annonce du lancement de Peacemaker, James Gunn a réagi en révélant que la série devrait s’intéresser à des problèmes actuels d’ordre mondial, dans des propos relayés par Variety :

Peacemaker est l’occasion de nous plonger dans des problèmes mondiaux actuels à travers le point de vue de ce super-héros/super-méchant/plus gros connard du monde. Je suis impatient d’étendre The Suicide Squad et de faire passer ce personnage du DCEU au format plus long d’une série.

John Cena s’est lui aussi exprimé, promettant à la fois un super film avec The Suicide Squad et teasant une série qui devrait plaire aux fans :

J’ai déjà dit par le passé que c’est un énorme honneur et une opportunité incroyable de faire partie de The Suicide Squad et de travailler avec James sur ce qui va être un film fantastique. Je suis incroyablement impatient à l’idée d’avoir la chance de faire de nouveau équipe avec lui pour Peacemaker. On a hâte que les fans voient la série.

Peacemaker aura droit à huit épisodes, dont la durée n’a pas encore été communiquée. Il s’agira de la deuxième série à venir étendre un film du DCEU, après celle centrée sur la police de Gotham, toujours commandée par HBO, et qui sera liée à The Batman.