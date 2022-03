The Terminal List : premières images explosives pour la série Amazon avec Chris Pratt

Après "Zero Dark Thirty", Chris Pratt incarne de nouveau un soldat d'élite dans "The Terminal List". Producteur et acteur principal de la série, il est entouré d'un joli casting pour cette production Amazon qui vient de pointer le bout de son flingue dans un court teaser.

Chris Pratt dans la peau d'un Navy SEAL

Chris Pratt porte bien le fusil d'assaut et l'allure militaire, et il va pouvoir en faire une nouvelle démonstration dans The Terminal List, série des studios Amazon adaptée du roman du même nom de Jack Carr. L'histoire a priori classique d'un membre des forces spéciales du gouvernement américain, James Reece, qui survit à une embuscade de son équipe. À son retour chez lui, il se pose des questions et s'interroge sur sa culpabilité. Il va vite se rendre compte qu'un complot est en place, le menaçant lui et ses proches.

The Terminal List ©Amazon Studios

L'acteur est producteur de la série avec Antoine Fuqua à ses côtés, qui devrait aussi assurer une partie de la réalisation. Séduit par les romans de Jack Carr, lui-même ancien Navy SEAL, Chris Pratt a probablement l'idée de lancer une franchise, à la manière de ce qui a été par exemple fait avec les films et la série Jack Reacher, et dans une plus large mesure s'inscrire dans une veine Tom Clancy, créateur entre autres du célèbre personnage Jack Ryan. Si le synopsis est simple, le casting et les images du très court teaser dévoilé (en tête d'article) montrent que le projet a son ambition.

Une vengeance dans des images tendues

Après le récent The Tomorrow War, Chris Pratt enfile donc le treillis de James Reece dans The Terminal List pour mener une mission dont on ne sait encore quasiment rien de l'enjeu. Mais il apparaît que le deuil de ses camarades de combat lui pèse lourdement, et à vouloir comprendre et sûrement venger leur perte, il va s'embarquer dans une action musclée. Antoine Fuqua, au fait de l'univers militaire et du thriller d'action, connaît bien Chris Pratt puisqu'ils ont travaillé ensemble pour Les Sept Mercenaires.

Si les deux ont eu les coudées franches, et que le casting rassemblé est investi, The Terminal List pourrait être une proposition intéressante. Autour de Chris Pratt, la série a en effet recruté Taylor Kitsch, Constance Wu, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Patrick Schwarzenegger et la jeune Arlo Mertz. Un groupe plutôt talentueux qui accueillera d'autres comédiens dans des rôles récurrents, dont Jai Courtney.

The Terminal List sera diffusée à partir du 1er juillet 2022 sur Prime Video.