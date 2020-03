The Third Day : un trailer pour la série conceptuelle HBO avec Jude Law

Dans la jungle des productions télévisuelles, HBO s'élève plus haut que les autres avec des propositions qui valent quasiment tout le temps le détour. Que "The Third Day" ne nous fasse pas mentir ! Découvrez la première bande-annonce d'une série à la structure atypique, avec Jude Law et Naomie Harris.

On a encore tous en tête la fabuleuse année 2019 effectuée par HBO. 2020 a commencé sur le network avec The Outsider, l'adaptation de Stephen King qui est LA série à découvrir absolument en ce moment. Ces jours-ci, on a appris que c'était une déclinaison de The Last of Us qui était en préparation, avec le créateur de Chernobyl. Ce grand moment de télé est né de la collaboration entre HBO et Sky, et voilà qu'ils remettent ensemble le couvert pour The Third Day.

Cette série mettra en avant une structure particulière puisqu'elle se décomposera en deux fois trois épisodes d'une heure chacun. Les premiers ont pour sous-titre Summer, quand les autres ont Winter. Cette création de Dennis Kelly et Felix Barrett a l'air très intrigante. Dans les trois premiers segments de The Third Day, nous suivrons Jude Law dans le peau de Sam. Un homme qui fait le choix de se rendre sur une mystérieuse île des côtes britanniques pour y découvrir la population locale, fière et attachée à ses traditions. Mais son voyage va tourner au cauchemar quand il va se rendre compte que la gentillesse de ses hôtes cache quelque chose de fâcheux et qu'il ne peut plus quitter l'île. Les épisodes suivants mettront en scène Naomie Harris, toujours au même endroit. À son arrivée, elle va déclencher une bataille entre les habitants et fera ce qu'elle peut pour trouver des questions à ses réponses.

Une bande-annonce intrigante pour The Third Day

Le premier trailer de The Third Day diffusé par HBO annonce une série qui fait crescendo monter la tension, avec une petite aura fantastique insaisissable. Ces images n'en montrent pas trop sur les intrigues et c'est suffisant pour donner sacrément envie ! Visuellement, le travail a l'air très propre, avec une belle direction artistique. On pense forcément un peu à Midsommar ou Wicker Man, dès qu'il s'agit d'une communauté aux pratiques douteuses. Ce qui intéressera, c'est de voir comment les deux parties dialoguent entre elles et ce que cette structure peut apporter en terme de dramaturgie - nous ne sommes pas si loin d'une construction digne d'une anthologie.

La partie Summer est écrite par Dennis Kelly et est réalisée par Marc Munden. Pour Winter, Kelly est accompagné de Kit de Waal et Dean O’Loughlin pour le scénario, et ce sera Philippa Lowthorpe à la mise en scène. The Third Day commencera le 11 mai prochain sur HBO et nous pourrons suivre ça sur OCS en US+24.