The Twilight Zone : premières images de Jordan Peele pour la saison 2

Préparez-vous pour un nouveau voyage dans une autre dimension. Les premières images de la saison 2 de "The Twilight Zone" ont été diffusées sur Twitter.

C’est sur Twitter que la nouvelle est tombée. CBS All Access, le service de vidéo à la demande de la chaîne CBS a diffusé les premières images de la saison 2 de The Twilight Zone : La Quatrième Dimension. Bien que la nouvelle version de la série n’ait pas contenté tout le monde, CBS avait renouvelée The Twilight Zone pour une deuxième saison quelques semaines après sa sortie l’année dernière.

La version initiale de The Twilight Zone a été créée en 1959 par Rod Sterling, qui servait aussi de narrateur à la série. La série se positionne comme un drama peu conventionnel qui explore les espoirs et les peurs de l’humanité d’une manière unique pour l’époque. En 2019, fort de son succès avec les films d’horreur Get Out et Us, c’est Jordan Peele qui reprend les rênes en tant que narrateur et hôte de la série de science-fiction.

A quoi s’attendre dans cette deuxième saison ?

La deuxième saison de The Twilight Zone suivra les traces de la première : chaque nouvel épisode suivra des personnages différents dans des situations toujours aussi intrigantes. Nous savons grâce à Coming Soon que les titres des épisodes ont eux aussi été révélés et on trouve entres autres:

“Downtime” – réalisé par JD Dillard et écrit par Jordan Peele, cet épisode met en vedette Morena Baccarin, Colman Domingo et Tony Hale.

“The Who of You” – réalisé par Peter Atencio et écrit par Win Rosenfeld, cet épisode met en vedette Ethan Embry, Daniel Sunjata et Billy Porter.

“A Human Face” – réalisée par Christina Choe et écrit par Alex Rubens, on trouvera dans cet épisode Jenna Elfman, Christopher Meloni et Tavi Gevinson.

“Meet in the Middle” –réalisé par Mathias Herndl et écrit par Emily C. Chang et Sara Amini, cet épisode met en vedette Jimmi Simpson et Gillian Jacobs.

Découvrez quelques images ci-dessous.

Découvrez toutes les photos sur le twitter de The Twilight Zone.

Il n’y a pas encore de date de diffusion connue pour la seconde saison..