The Undoing : teaser angoissant pour la série avec Nicole Kidman

« The Undoing » fait partie des grosses attentes de la chaîne HBO en 2020. La série verra Nicole Kidman au centre de toutes les interrogations après la disparition de son mari, joué par Hugh Grant. Un premier teaser a été dévoilé.

Voilà quasiment deux ans qu’on entend parler de la série The Undoing. Et ne serait-ce que sur le papier le projet était alléchant : The Undoing, série créée par David E. Kelley (Big Little Lies) avec Nicole Kidman et commandée par HBO. Etant donné le succès obtenu par ces « trois éléments » sur Big Little Lies (grâce également à Jean-Marc Vallée à la réalisation de la saison 1 et aux autres actrices de talent), on avait hâte de voir ce que cela donnerait. Après une bonne attente, voilà que la chaîne américaine dévoile enfin un premier teaser (à voir en une de cet article).

Nicole Kidman sous pression dans The Undoing

Quelques images de The Undoing avaient été aperçues ces derniers jours au sein de la vidéo promotionnelle de HBO sur ses programmes de 2020. Mais cette bande-annonce permet de mieux cerner l’ambiance de la série. Tout en restant très mystérieuses, on ressent l’angoisse permanente de Grace, jouée par Nicole Kidman, qui après la disparition de son mari se retrouve sous les projecteurs et suspectée par la police.

La comédienne semble bien partie pour offrir une nouvelle prestation remarquée. Et ses face-à-face avec Donald Sutherland (dans le rôle du père de Grace) s’annoncent tout aussi jubilatoire. Enfin, Hugh Grant tiendra le rôle du mari disparu.

La mini-série The Undoing est attendue pour le mois de mai sur HBO, et sur OCS en US+24.