The Vanishing at the Cecil Hotel : un docusérie Netflix sur l'affaire Elisa Lam

"The Vanishing at the Cecil Hotel" est le prochain docusérie de Netflix sur une affaire judiciaire. Celle-ci est pour le moins très étrange car il sera question d'Elisa Lam. Une femme morte dans des circonstances troubles et qui avait causé un phénomène sur Internet en 2013.

The Vanishing at the Cecil Hotel : le nouveau docusérie de Netflix

Netflix is the place to be pour trouver du contenu en rapport avec des enquêtes. La plateforme use et abuse du format docusérie pour exploiter tout ce qui a de la consistance. Les amateurs du genre ne vont pas s'en plaindre, la qualité est souvent au rendez-vous si on aime ces ambiances poisseuses. Les histoire les plus intéressantes sont celles où la vérité n'est pas connue. Ainsi, le téléspectateur peut participer à l'enquête et se faire sa propre opinion. Ça sera le cas pour The Vanishing at the Cecil Hotel. Variety annonce que Netflix va lancer le 10 février prochain une nouvelle série anthologique titrée Crime Scene. Le concept est d'explorer des lieux différents qui ont une réputation dérangeante.

La première saison, The Vanishing at the Cecil Hotel, va nous faire pénétrer dans cet établissement américain. Situé à Los Angeles, il a été le théâtre de plusieurs drames sordides. Des crimes, des suicides et même des événements décrits comme paranormaux. Vous en avez même peut-être déjà entendu parler car il est important dans l'affaire du Daliah noir. Le Traqueur de la nuit, qui vient d'avoir son documentaire Netflix, y a d'ailleurs séjourné. La série va parler du cas Elisa Lam mais évoquera de manière plus générale l'histoire de ce lieu où il vaut mieux ne pas prévoir ses vacances.

Une affaire de meurtre ou de suicide ?

Elisa Lam était une étudiante canadienne d'une vingtaine d'années en voyage aux Etats-Unis. En 2013, elle passa dans le Cecil Hotel et y trouva la mort. Sa famille avait donné l'alerte après sa disparition. C'est dans la citerne d'eau située sur le toit du bâtiment que son corps inanimé fût trouvé. Une découverte terrible, qui est intervenue après que les résidents du Cecil Hotel se soient plaints d'une eau de mauvaise qualité. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur son décès.

La police tombe sur des images tirées d'une caméra de surveillance et va découvrir une bien étrange situation. La jeune femme fait des allers-retours dans l'ascenseur, sans véritable raison. L'air perdu, elle semble attendre quelque chose ou fuir quelqu'un, comme en témoigne cet étrange moment où elle se cache alors que rien de menaçant n'est décelable à l'écran. La police ne comprend pas grand chose à la situation et va décider de rendre la vidéo publique. Quand les internautes la découvrent, les hypothèses vont se multiplier. Des enquêteurs du dimanche tenteront de lever le voile sur le mystère Elisa Lam. Sans résultat. Encore de nos jours, on aura beau la regarder plusieurs fois, aucune explication potable n'en ressort.

Elisa Lam

Les examens effectués sur son cadavre mèneront à une mort accidentelle par noyade. Une conclusion qui ne résout pas grand chose même si le comportement troublé d'Elisa Lam force à penser qu'elle pourrait être la seule responsable. En effet, son entourage savait qu'elle souffrait de troubles bipolaires. Est-ce que les événements du Cecil Hotel se sont passés dans un moment de délire frénétique ? Ou est-ce que quelqu'un est responsable de son sort ? On peine à imaginer quel cheminement crédible a pu la mener jusque dans cette citerne sans l'intervention de quelqu'un d'autre. Le docusérie Netflix nous apportera sûrement quelques éléments pour se faire une idée plus précise. Si vous souhaitez prendre un peu d'avance, on vous propose de découvrir la vidéo virale de l'ascenseur :