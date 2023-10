The Walking Dead Daryl Dixon : où et quand voir la série en France ?

Plus d'un mois après sa diffusion aux États-Unis, on sait enfin qui proposera "The Walking Dead: Daryl Dixon" en France et à quelle date arrivera la série portée par Norman Reedus.

The Walking Dead Daryl Dixon : le nouveau spin-off

Malgré la fin de The Walking Dead, son univers continue de se développer avec plusieurs spin-offs. L'un d'entre eux se nomme Daryl Dixon et se concentre logiquement sur le personnage incarné par Norman Reedus. Un personnage très populaire qui justifie qu'un programme lui soit consacré. Seulement, le décor change un peu. En effet, The Walking Dead: Daryl Dixon se déroule en France, où le pays a également été dévasté par des zombies. Pour cela, la série a été tournée en Normandie, à Paris (Cimetière de Montmartre, les Catacombes, Pont de Bir-Hakeim, Champ-de-Mars), au Mont-Saint-Michel et sur le Pont-du-Gard.

The Walking Dead; Daryl Dixon ©AMC

Ne sachant pas comment il est arrivé ici, Daryl va tout faire pour rentrer chez lui. Mais avant cela, il y aura des zombies à affronter et des nouveaux personnages à rencontrer. Parmi lesquels Isabelle, interprétée par Clémence Poésy.

Date de diffusion en France

The Walking Dead: Daryl Dixon a déjà été diffusée aux États-Unis sur AMC à partir du 10 septembre. Mais en France, la série n'a malheureusement pas bénéficié d'une diffusion en US+24. Et jusqu'à présent, il n'y avait même pas de diffuseur. Finalement, l'annonce a été faite par Paramount+, l'un des derniers services de streaming arrivé en France. La plateforme prévoit de proposer le spin-off de The Walking Dead à partir du 10 novembre. À cette date, 2 épisodes seront disponibles. Puis, 1 nouvel épisode sera ajouté chaque semaine.

Déjà une saison 2

L'intérêt de voir arriver The Walking Dead: Daryl Dixon après sa diffusion américaine est qu'on sait au moins à quoi s'attendre sur l'avenir de la série. En effet, le show a déjà été renouvelé pour une saison 2. Un nouveau chapitre qui verra d'ailleurs le retour d'un personnage emblématique de l'univers. AMC devrait dévoiler cette seconde saison en 2024. On ne sait pas si Paramount+ sera alors toujours le diffuseur français et si cette fois une diffusion en simultané sera proposée. Tout dépendra de la réception du public français. Reste qu'aux États-Unis le succès a été au rendez-vous. The Walking Dead: Daryl Dixon est devenue la série la plus regardée de tous les temps sur AMC+.