Daryl Dixon saison 2 : ce personnage emblématique sera de retour

Avant même que la première saison ne soit sortie, on savait que "Daryl Dixon" aurait droit une suite. Et cette suite va ramener une grande amie du personnage joué par Norman Reedus.

Daryl Dixon aura une saison 2

Le 10 septembre dernier, Daryl Dixon a été dévoilée sur AMC et AMC+, la plateforme de streaming de la chaîne américaine. Dans ce nouveau spin-off de The Walking Dead, le personnage incarné par Norman Reedus se retrouve en France sans savoir comment ni pourquoi il y est arrivé. Il décide alors de tenter de rentrer chez lui. Mais son projet est mis à mal par les rencontres qu’il fait au cours de son périple.

Quelques semaines avant la sortie de Daryl Dixon, l’interprète du personnage s’était montré très enthousiaste sur le niveau de la série. Un enthousiasme partagé par AMC. Car la chaîne avait décidé de commander officiellement une deuxième saison avant même la sortie de la première. Et on apprend désormais qu’un personnage majeur de The Walking Dead va faire son grand retour dans ce deuxième chapitre.

Carol is back !

Norman Reedus était récemment présent au Comic-Con de New York pour faire la promotion de la série. Et, comme le rapporte Deadline, Melissa McBride a aussi fait une apparition en vidéo. Elle a ainsi annoncé le retour de Carol Peletier dans la deuxième saison de Daryl Dixon ! Les fans pourront donc retrouver un personnage qui était devenu l’un des principaux dans The Walking Dead après son apparition régulière dans la saison 1.

Avec l’ajout de ce personnage, la saison 2 de la série pilotée par David Zabel devrait s’appeler Daryl Dixon – The Book of Carol. Pour rappel, McBride n’avait pas pu participer au premier chapitre car elle ne pouvait pas déménager en Europe pour le tournage. Mais, à l’époque de cette annonce, AMC avait laissé la porte ouverte à son retour. La chaîne américaine n’a donc pas fait espérer les fans pour rien.

Un retour prévu pour 2024

On ne sait pas encore de quoi parlera l’intrigue de Daryl Dixon – The Book of Carol. En revanche, en août dernier, AMC a trouvé un accord avec la SAG-AFTRA, le principal syndicat des acteurs aux États-Unis, pour poursuivre le tournage de ses productions malgré la grève actuelle. Les prises de vues de Daryl Dixon – The Book of Carol ont donc déjà débuté.

Grâce à cela, toujours selon Deadline, la deuxième saison de la série devrait sortir en 2024. On attend encore l’officialisation d’une date plus précise. Mais peut s’attendre à ce que ce nouveau chapitre arrive à la prochaine rentrée. Soit environ un an après la première saison.