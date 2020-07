The Walking Dead : Emily Kinney (Beth) se verrait bien revenir

Alors que l’on attend la onzième saison de "The Walking Dead", qui n’a pas encore de date de sortie, Emily Kinney, l’interprète de Beth, a déclaré qu’elle aimerait revenir dans la série. Attention, cet article évoque un SPOILER sur la saison 5 de "The Walking Dead" !

L’histoire de The Walking Dead

The Walking Dead est adaptée de la bande dessinée du même nom imaginée par Robert Kirkman et dessinée par Tony Moore puis Charlie Adlard. L’intrigue prend place dans le Sud des États-Unis, après qu’une apocalypse a transformé la quasi-totalité de la population en zombies. On y suit un groupe d’hommes et de femmes qui, mené par l’officier Rick Grimes, tente de survivre dans ce nouveau monde.

La série a été adaptée par Frank Darabont. Andrew Lincoln y joue Rick Grimes, tandis que Norman Reedus interprète Daryl Dixon. La distribution de la première saison comporte également Sarah Wayne Callies, Jon Bernthal, Laurie Holden, Steven Yeun, Jeffrey DeMunn ou encore Chandler Riggs.

Emily Kinney sauterait sur l’opportunité de revenir dans The Walking Dead

Attention car la suite de cet article contient des spoilers sur The Walking Dead !

Dans une émission diffusée sur Instagram, Emily Kinney a été interrogée sur la possibilité qu’on la revoie dans The Walking Dead. L’actrice avait fait son apparition dans la série au cours de la deuxième saison, en tant que fille d’Hershel et sœur de Maggie. Elle y était restée jusqu’à la saison 5, au cours de laquelle elle avait été tuée par l’un de ses ravisseurs après avoir été retenue captive dans un hôpital abandonné. Malgré cela, Kinney s’est déclarée très enthousiaste à l’idée de faire son retour dans la série lorsqu’elle a été interrogée sur le sujet :

Je veux dire, on m’a tiré dans la tête. Mais j’adore cette série, j’ai adoré travailler dessus. Ça me rend tellement heureuse d’en faire partie, j’en suis très fière. Donc ce n’est pas hors de question… Si on trouvait un moyen, bien sûr que j’aimerais revenir.

Verra-t-on le nouveau retour d’un personnage mort dans The Walking Dead ?

Même si son personnage est mort dans la saison 5, l’idée de revoir Emily Kinney dans The Walking Dead ne semble pas inimaginable puisque la série a pris l’habitude de faire revenir des personnages morts dans les saisons précédentes. Rien que dans le neuvième chapitre, elle a trouvé l’occasion de ramener Shane, Hershel et Sasha. Dans la dixième saison, la dernière diffusée pour l’instant, Andrea est aussi revenue pour une séquence de flashback se déroulant dans une réalité alternative, dans laquelle Michonne ne rejoignait pas le groupe de Rick Grimes mais devenait à la place l’une des Sauveurs de Negan. Et avec le futur retour de Maggie, la sœur de Beth, en tant que personnage récurrent dans la saison 11, on peut estimer que les chances de revoir cette dernière ne sont pas nulles. Comme c’était le cas pour d’autres personnages, elle pourrait revenir sous la forme de flashbacks. Les fans de Beth peuvent donc espérer la revoir dans les futurs épisodes de la série. Mais il faudrait pour cela arriver à amener son retour de manière pertinente, et pas seulement juste pour la revoir. Il faudrait donc que les scénaristes imaginent une intrigue qui vaudrait la peine de faire revenir Kinney dans son rôle. On verra s’ils parviennent à exaucer le souhait de l’actrice.